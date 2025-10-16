Відео
Дата публікації: 16 жовтня 2025 05:04
Гарбузові млинці без цукру — рецепт смачного сніданку без духовки з фото
Гарбуз та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Ці гарбузові млинці — справжня осіння знахідка для сніданку. Вони ніжні, ароматні та абсолютно без цукру, тож підходять навіть тим, хто стежить за харчуванням. Готуються швидко, без духовки, лише з кількох простих інгредієнтів — гарбуза, молока та яєць.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • гарбузове пюре — ½ склянки;
  • молоко — 600 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 200 г (пшеничне, вівсяне або рисове);
  • щіпка солі;
  • рослинна олія — 2 ст. л. + трохи для смаження;
  • ванільний цукор — за бажанням.

Спосіб приготування

Нарізати гарбуз кубиками та приготувати на пару 10–12 хвилин, щоб зберегти природний колір і аромат. За бажанням гарбуз можна запекти або відварити. Коли він стане м’яким, подрібнити у блендері до стану ніжного пюре.

рецепт гарбузових млинців
Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці збити яйця з дрібкою солі та ваніліном. Додати молоко й гарбузове пюре, перемішати вінчиком до однорідності. Поступово всипати борошно, добре перемішуючи, щоб не залишилось грудочок. Наприкінці влити олію й знову розмішати. Розігріти сковороду, змастити її краплею олії та вилити тонкий шар тіста. Обсмажити млинці з обох боків до золотистої скоринки.

рецепт гарбузових млинців на сніданок
Млинець на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Готові гарбузові млинці виходять тонкі, еластичні та ароматні. Їх можна подавати зі сметаною, йогуртом, медом або свіжими фруктами. Це легкий, смачний і поживний сніданок, який не потребує духовки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

гарбуз яйця молоко рецепт ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
