Гарбузові млинці без цукру — рецепт смачного сніданку без духовки з фото

Гарбуз та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Ці гарбузові млинці — справжня осіння знахідка для сніданку. Вони ніжні, ароматні та абсолютно без цукру, тож підходять навіть тим, хто стежить за харчуванням. Готуються швидко, без духовки, лише з кількох простих інгредієнтів — гарбуза, молока та яєць.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

гарбузове пюре — ½ склянки;

молоко — 600 мл.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 200 г (пшеничне, вівсяне або рисове);

щіпка солі;

рослинна олія — 2 ст. л. + трохи для смаження;

ванільний цукор — за бажанням.

Спосіб приготування

Нарізати гарбуз кубиками та приготувати на пару 10–12 хвилин, щоб зберегти природний колір і аромат. За бажанням гарбуз можна запекти або відварити. Коли він стане м’яким, подрібнити у блендері до стану ніжного пюре.

Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці збити яйця з дрібкою солі та ваніліном. Додати молоко й гарбузове пюре, перемішати вінчиком до однорідності. Поступово всипати борошно, добре перемішуючи, щоб не залишилось грудочок. Наприкінці влити олію й знову розмішати. Розігріти сковороду, змастити її краплею олії та вилити тонкий шар тіста. Обсмажити млинці з обох боків до золотистої скоринки.

Млинець на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Готові гарбузові млинці виходять тонкі, еластичні та ароматні. Їх можна подавати зі сметаною, йогуртом, медом або свіжими фруктами. Це легкий, смачний і поживний сніданок, який не потребує духовки.

