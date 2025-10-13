Млинці з печерицями — швидкий рецепт для смачного сніданку

Млинці з печерицями. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочете приготувати щось швидке, ситне й водночас домашнє — спробуйте ці млинці з печерицями. Вони ніжні, ароматні, з вершковою грибною начинкою, яка тане в роті. Страва, що поєднує простоту приготування і ресторанний смак.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

печериці — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 20 г;

плавлений сирок — 1 шт. (приблизно 90 г);

сіль, перець — до свого смаку.

Для млинців:

яйця — 6 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

борошно — 3 ст. л. (з гіркою);

сіль, перець — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Печериці нарізати тонкими скибочками. На пательні розтопити вершкове масло, викласти гриби й обсмажити до моменту, коли з них випарується рідина та з’явиться легка золотиста скоринка.

Смажені печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати дрібно нарізану цибулю, посолити й поперчити. Тушкувати на середньому вогні до м’якості. Коли начинка охолоне, натерти плавлений сирок і змішати з грибами — отримаєте ніжну ароматну масу з приємним вершковим присмаком.

Яйця та молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці збити яйця зі сметаною, сіллю та перцем. Всипати просіяне борошно й ретельно перемішати вінчиком до однорідності. Консистенція тіста має бути трохи густішою, ніж на млинці — більш щільна, щоб добре тримала начинку.

Млинці на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

На змащеній олією пательні випікати млинці з обох боків до золотистої скоринки. Зазвичай виходить близько 8 штук. На край кожного млинця викласти ложку грибної начинки, акуратно загорнути рулетиком і підгорнути краї всередину.

Млинці з грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Для більш виразного смаку готові млинці можна швидко обсмажити на сухій сковороді — тоді вони матимуть апетитну хрустку скоринку. Млинці подати гарячими, зі сметаною, вершковим або часниковим соусом. Це універсальний варіант для сніданку, перекусу чи легкої вечері.

