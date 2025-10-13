Відео
Україна
Млинці з печерицями — рецепт для швидкого смачного сніданку

Млинці з печерицями — рецепт для швидкого смачного сніданку

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 04:44
Млинці з печерицями — швидкий рецепт для смачного сніданку
Млинці з печерицями. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочете приготувати щось швидке, ситне й водночас домашнє — спробуйте ці млинці з печерицями. Вони ніжні, ароматні, з вершковою грибною начинкою, яка тане в роті. Страва, що поєднує простоту приготування і ресторанний смак.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • печериці — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — 20 г;
  • плавлений сирок — 1 шт. (приблизно 90 г);
  • сіль, перець — до свого смаку.

Для млинців:

  • яйця — 6 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • борошно — 3 ст. л. (з гіркою);
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Печериці нарізати тонкими скибочками. На пательні розтопити вершкове масло, викласти гриби й обсмажити до моменту, коли з них випарується рідина та з’явиться легка золотиста скоринка.

рецепт млинців з начинкою
Смажені печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати дрібно нарізану цибулю, посолити й поперчити. Тушкувати на середньому вогні до м’якості. Коли начинка охолоне, натерти плавлений сирок і змішати з грибами — отримаєте ніжну ароматну масу з приємним вершковим присмаком.

рецепт тіста для млинців
Яйця та молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці збити яйця зі сметаною, сіллю та перцем. Всипати просіяне борошно й ретельно перемішати вінчиком до однорідності. Консистенція тіста має бути трохи густішою, ніж на млинці — більш щільна, щоб добре тримала начинку.

рецепт млинців з грибною начинкою
Млинці на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

На змащеній олією пательні випікати млинці з обох боків до золотистої скоринки. Зазвичай виходить близько 8 штук. На край кожного млинця викласти ложку грибної начинки, акуратно загорнути рулетиком і підгорнути краї всередину.

рецепт млинців з грибами
Млинці з грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Для більш виразного смаку готові млинці можна швидко обсмажити на сухій сковороді — тоді вони матимуть апетитну хрустку скоринку. Млинці подати гарячими, зі сметаною, вершковим або часниковим соусом. Це універсальний варіант для сніданку, перекусу чи легкої вечері.

рецепт гриби ідея для сніданку печериці млинці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
