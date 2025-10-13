Блины с шампиньонами — быстрый рецепт для вкусного завтрака

Блины с шампиньонами — рецепт для быстрого вкусного завтрака
Если хотите приготовить что-то быстрое, сытное и одновременно домашнее — попробуйте эти блины с шампиньонами. Они нежные, ароматные, со сливочной грибной начинкой, которая тает во рту. Блюдо, сочетающее простоту приготовления и ресторанный вкус.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливочное масло — 20 г;
- плавленый сырок — 1 шт. (примерно 90 г);
- соль, перец — по своему вкусу.
Для блинов:
- яйца — 6 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- мука — 3 ст. л. (с горкой);
- соль, перец — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Шампиньоны нарезать тонкими ломтиками. На сковороде растопить сливочное масло, выложить грибы и обжарить до момента, когда из них испарится жидкость и появится легкая золотистая корочка.
Добавить мелко нарезанный лук, посолить и поперчить. Тушить на среднем огне до мягкости. Когда начинка остынет, натереть плавленый сырок и смешать с грибами — получите нежную ароматную массу с приятным сливочным привкусом.
В глубокой миске взбить яйца со сметаной, солью и перцем. Всыпать просеянную муку и тщательно перемешать венчиком до однородности. Консистенция теста должна быть немного гуще, чем на блины — более плотная, чтобы хорошо держала начинку.
На смазанной маслом сковороде выпекать блины с обеих сторон до золотистой корочки. Обычно получается около 8 штук. На край каждого блина выложить ложку грибной начинки, аккуратно завернуть рулетиком и подвернуть края внутрь.
Для более выразительного вкуса готовые блины можно быстро обжарить на сухой сковороде — тогда они будут иметь аппетитную хрустящую корочку. Блины подать горячими, со сметаной, сливочным или чесночным соусом. Это универсальный вариант для завтрака, перекуса или легкого ужина.
