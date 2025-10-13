Блины с шампиньонами — быстрый рецепт для вкусного завтрака

Блины с шампиньонами. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хотите приготовить что-то быстрое, сытное и одновременно домашнее — попробуйте эти блины с шампиньонами. Они нежные, ароматные, со сливочной грибной начинкой, которая тает во рту. Блюдо, сочетающее простоту приготовления и ресторанный вкус.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

шампиньоны — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сливочное масло — 20 г;

плавленый сырок — 1 шт. (примерно 90 г);

соль, перец — по своему вкусу.

Для блинов:

яйца — 6 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

мука — 3 ст. л. (с горкой);

соль, перец — по своему вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Шампиньоны нарезать тонкими ломтиками. На сковороде растопить сливочное масло, выложить грибы и обжарить до момента, когда из них испарится жидкость и появится легкая золотистая корочка.

Жареные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить мелко нарезанный лук, посолить и поперчить. Тушить на среднем огне до мягкости. Когда начинка остынет, натереть плавленый сырок и смешать с грибами — получите нежную ароматную массу с приятным сливочным привкусом.

Яйца и молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске взбить яйца со сметаной, солью и перцем. Всыпать просеянную муку и тщательно перемешать венчиком до однородности. Консистенция теста должна быть немного гуще, чем на блины — более плотная, чтобы хорошо держала начинку.

Блины на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

На смазанной маслом сковороде выпекать блины с обеих сторон до золотистой корочки. Обычно получается около 8 штук. На край каждого блина выложить ложку грибной начинки, аккуратно завернуть рулетиком и подвернуть края внутрь.

Блины с грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Для более выразительного вкуса готовые блины можно быстро обжарить на сухой сковороде — тогда они будут иметь аппетитную хрустящую корочку. Блины подать горячими, со сметаной, сливочным или чесночным соусом. Это универсальный вариант для завтрака, перекуса или легкого ужина.

