Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Блины с шампиньонами — рецепт для быстрого вкусного завтрака

Блины с шампиньонами — рецепт для быстрого вкусного завтрака

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 04:44
Блины с шампиньонами — быстрый рецепт для вкусного завтрака
Блины с шампиньонами. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хотите приготовить что-то быстрое, сытное и одновременно домашнее — попробуйте эти блины с шампиньонами. Они нежные, ароматные, со сливочной грибной начинкой, которая тает во рту. Блюдо, сочетающее простоту приготовления и ресторанный вкус.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • шампиньоны — 300 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • плавленый сырок — 1 шт. (примерно 90 г);
  • соль, перец — по своему вкусу.

Для блинов:

  • яйца — 6 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • мука — 3 ст. л. (с горкой);
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Шампиньоны нарезать тонкими ломтиками. На сковороде растопить сливочное масло, выложить грибы и обжарить до момента, когда из них испарится жидкость и появится легкая золотистая корочка.

рецепт млинців з начинкою
Жареные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить мелко нарезанный лук, посолить и поперчить. Тушить на среднем огне до мягкости. Когда начинка остынет, натереть плавленый сырок и смешать с грибами — получите нежную ароматную массу с приятным сливочным привкусом.

рецепт тіста для млинців
Яйца и молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске взбить яйца со сметаной, солью и перцем. Всыпать просеянную муку и тщательно перемешать венчиком до однородности. Консистенция теста должна быть немного гуще, чем на блины — более плотная, чтобы хорошо держала начинку.

рецепт млинців з грибною начинкою
Блины на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

На смазанной маслом сковороде выпекать блины с обеих сторон до золотистой корочки. Обычно получается около 8 штук. На край каждого блина выложить ложку грибной начинки, аккуратно завернуть рулетиком и подвернуть края внутрь.

рецепт млинців з грибами
Блины с грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Для более выразительного вкуса готовые блины можно быстро обжарить на сухой сковороде — тогда они будут иметь аппетитную хрустящую корочку. Блины подать горячими, со сметаной, сливочным или чесночным соусом. Это универсальный вариант для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт грибы идея для завтрака шампиньоны блины
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации