Завтрак за 5 минут — рецепт оригинальных оладий с яйцом и сыром

Завтрак за 5 мин — новый рецепт блюда, которое вы еще не готовили
Вкусный завтрак за пять минут — это оригинальная идея для утра, когда хочется быстро и вкусно. Оладьи с хлебом, салями и овощами получаются нежными внутри и румяными снаружи, а желток с сыром придает им особый вкус. Такое блюдо непременно станет любимым в вашем меню, ведь сочетает простоту, сытность и необычную подачу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Янюк.
Вам понадобится:
- хлеб — 150 г;
- салями — 100 г;
- сыр твердый — 30 г;
- зеленый лук — 20 г;
- молоко — 100 мл.;
- яйца — 4 шт.;
- брокколи — 70 г;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Хлеб измельчить в крошку и смешать с нарезанной салями, измельченным зеленым луком, отварной брокколи и натертым сыром.
Добавить яйца, влить молоко, приправить солью и перцем. Тщательно перемешать, чтобы масса была однородной.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, выкладывать ложкой тесто и жарить оладьи до румяной корочки с обеих сторон.
На каждую оладью осторожно выложить сырой желток и посыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и готовить еще 2-3 минуты, пока сыр расплавится, а желток слегка схватится. Подавать горячими, украсив свежей зеленью.
