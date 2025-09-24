Видео
Главная Вкус Завтрак за 5 мин — новый рецепт блюда, которое вы еще не готовили

Завтрак за 5 мин — новый рецепт блюда, которое вы еще не готовили

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 05:04
Завтрак за 5 минут — рецепт оригинальных оладий с яйцом и сыром
Оладьи с яйцом. Фото: кадр из видео

Вкусный завтрак за пять минут — это оригинальная идея для утра, когда хочется быстро и вкусно. Оладьи с хлебом, салями и овощами получаются нежными внутри и румяными снаружи, а желток с сыром придает им особый вкус. Такое блюдо непременно станет любимым в вашем меню, ведь сочетает простоту, сытность и необычную подачу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Янюк.

Вам понадобится:

  • хлеб — 150 г;
  • салями — 100 г;
  • сыр твердый — 30 г;
  • зеленый лук — 20 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • яйца — 4 шт.;
  • брокколи — 70 г;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Хлеб измельчить в крошку и смешать с нарезанной салями, измельченным зеленым луком, отварной брокколи и натертым сыром.

рецепт оладок з броколі
Брокколи и яйца. Фото: кадр из видео

Добавить яйца, влить молоко, приправить солью и перцем. Тщательно перемешать, чтобы масса была однородной.

оладки на сніданок з броколі
Оладьи на сковороде. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, выкладывать ложкой тесто и жарить оладьи до румяной корочки с обеих сторон.

рецепт оладок з броколі на сніданок
Яичные желтки. Фото: кадр из видео

На каждую оладью осторожно выложить сырой желток и посыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и готовить еще 2-3 минуты, пока сыр расплавится, а желток слегка схватится. Подавать горячими, украсив свежей зеленью.

яйца рецепт оладьи брокколи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
