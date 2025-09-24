Завтрак за 5 минут — рецепт оригинальных оладий с яйцом и сыром

Оладьи с яйцом. Фото: кадр из видео

Вкусный завтрак за пять минут — это оригинальная идея для утра, когда хочется быстро и вкусно. Оладьи с хлебом, салями и овощами получаются нежными внутри и румяными снаружи, а желток с сыром придает им особый вкус. Такое блюдо непременно станет любимым в вашем меню, ведь сочетает простоту, сытность и необычную подачу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Янюк.

Вам понадобится:

хлеб — 150 г;

салями — 100 г;

сыр твердый — 30 г;

зеленый лук — 20 г;

молоко — 100 мл.;

яйца — 4 шт.;

брокколи — 70 г;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Хлеб измельчить в крошку и смешать с нарезанной салями, измельченным зеленым луком, отварной брокколи и натертым сыром.

Брокколи и яйца. Фото: кадр из видео

Добавить яйца, влить молоко, приправить солью и перцем. Тщательно перемешать, чтобы масса была однородной.

Оладьи на сковороде. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, выкладывать ложкой тесто и жарить оладьи до румяной корочки с обеих сторон.

Яичные желтки. Фото: кадр из видео

На каждую оладью осторожно выложить сырой желток и посыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и готовить еще 2-3 минуты, пока сыр расплавится, а желток слегка схватится. Подавать горячими, украсив свежей зеленью.

