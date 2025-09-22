Ленивые рулетики из лаваша с сыром на завтрак — рецепт быстрого приготовления

Рулетики на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Ленивые рулетики из лаваша с творогом — это настоящее спасение для быстрого и сытного завтрака. Они готовятся за считанные минуты, получаются румяными, нежными и очень вкусными. Такой десерт подходит и детям, и взрослым, а еще он станет отличной альтернативой привычным блинам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

лаваш — 1 упаковка;

творог — 700 г;

соль — ⅓ ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

сметана — 1,5-2 ст. л. (для сочности начинки);

желток — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л. (для кляра);

яйца — 2 шт. + 1 белок;

соль — щепотка;

растительное масло — 30 мл.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог, желток, сахар, соль и сметану. Перемешать массу до нежной однородной консистенции — это будет начинка для рулетиков.

Рулетики из лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

На лаваш выложить творожную массу ровным слоем, распределить по всей поверхности и аккуратно свернуть в плотный рулет. Нарезать его порционными кусочками толщиной примерно 4-5 см. Отдельно приготовить кляр: взбить яйца с белком, добавить сметану и щепотку соли, тщательно перемешать. Каждый кусочек рулета обмакнуть в кляр.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть масло и обжарить рулетики со всех сторон до золотистой корочки. Выложить готовые кусочки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаются такие рулетики горячими со сметаной, медом или ягодным соусом. Они напоминают блинчики с творогом, но готовятся намного быстрее и получаются идеальными для сытного завтрака.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.