Головна arrow Смак arrow Ліниві рулетики на сніданок — знадобиться сир та лаваш arrow

Ліниві рулетики на сніданок — знадобиться сир та лаваш

22 вересня 2025 05:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Ліниві рулетики з лаваша з сиром на сніданок — рецепт швидкого приготування
Рулетики на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Юлія Щербак
Редактор

Ліниві рулетики з лаваша з сиром — це справжній порятунок для швидкого й ситного сніданку. Вони готуються за лічені хвилини, виходять рум’яними, ніжними та дуже смачними. Такий десерт смакує і дітям, і дорослим, а ще він стане чудовою альтернативою звичним млинцям.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • лаваш — 1 упаковка;
  • кисломолочний сир — 700 г;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сметана — 1,5–2 ст. л. (для соковитості начинки);
  • жовток — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л. (для кляру);
  • яйця — 2 шт. + 1 білок;
  • сіль — щіпка;
  • олія — 30 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати сир, жовток, цукор, сіль та сметану. Перемішати масу до ніжної однорідної консистенції — це буде начинка для рулетиків.

що приготувати на сніданок
Рулетики з лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

На лаваш викласти сирну масу рівним шаром, розподілити по всій поверхні та акуратно згорнути у щільний рулет. Нарізати його порційними шматочками завтовшки приблизно 4–5 см. Окремо приготувати кляр: збити яйця з білком, додати сметану та дрібку солі, ретельно перемішати. Кожен шматочок рулету вмочити у кляр.

рулетики з лаваша на сніданок
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти олію та обсмажити рулетики з усіх боків до золотистої скоринки. Викласти готові шматочки на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Подаються такі рулетики гарячими зі сметаною, медом або ягідним соусом. Вони нагадують млинці з сиром, але готуються набагато швидше й виходять ідеальними для ситного сніданку.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт ідея для сніданку лаваш рулет рецепт сніданка
