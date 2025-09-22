Ліниві рулетики з лаваша з сиром на сніданок — рецепт швидкого приготування

Ліниві рулетики на сніданок — знадобиться сир та лаваш
Ліниві рулетики з лаваша з сиром — це справжній порятунок для швидкого й ситного сніданку. Вони готуються за лічені хвилини, виходять рум’яними, ніжними та дуже смачними. Такий десерт смакує і дітям, і дорослим, а ще він стане чудовою альтернативою звичним млинцям.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- лаваш — 1 упаковка;
- кисломолочний сир — 700 г;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сметана — 1,5–2 ст. л. (для соковитості начинки);
- жовток — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л. (для кляру);
- яйця — 2 шт. + 1 білок;
- сіль — щіпка;
- олія — 30 мл.
Спосіб приготування
У глибокій мисці з’єднати сир, жовток, цукор, сіль та сметану. Перемішати масу до ніжної однорідної консистенції — це буде начинка для рулетиків.
На лаваш викласти сирну масу рівним шаром, розподілити по всій поверхні та акуратно згорнути у щільний рулет. Нарізати його порційними шматочками завтовшки приблизно 4–5 см. Окремо приготувати кляр: збити яйця з білком, додати сметану та дрібку солі, ретельно перемішати. Кожен шматочок рулету вмочити у кляр.
На сковороді розігріти олію та обсмажити рулетики з усіх боків до золотистої скоринки. Викласти готові шматочки на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Подаються такі рулетики гарячими зі сметаною, медом або ягідним соусом. Вони нагадують млинці з сиром, але готуються набагато швидше й виходять ідеальними для ситного сніданку.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.
Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.
Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.
"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!