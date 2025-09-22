Ліниві рулетики з лаваша з сиром на сніданок — рецепт швидкого приготування

Рулетики на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ліниві рулетики з лаваша з сиром — це справжній порятунок для швидкого й ситного сніданку. Вони готуються за лічені хвилини, виходять рум’яними, ніжними та дуже смачними. Такий десерт смакує і дітям, і дорослим, а ще він стане чудовою альтернативою звичним млинцям.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

лаваш — 1 упаковка;

кисломолочний сир — 700 г;

сіль — ⅓ ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

сметана — 1,5–2 ст. л. (для соковитості начинки);

жовток — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л. (для кляру);

яйця — 2 шт. + 1 білок;

сіль — щіпка;

олія — 30 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати сир, жовток, цукор, сіль та сметану. Перемішати масу до ніжної однорідної консистенції — це буде начинка для рулетиків.

Рулетики з лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

На лаваш викласти сирну масу рівним шаром, розподілити по всій поверхні та акуратно згорнути у щільний рулет. Нарізати його порційними шматочками завтовшки приблизно 4–5 см. Окремо приготувати кляр: збити яйця з білком, додати сметану та дрібку солі, ретельно перемішати. Кожен шматочок рулету вмочити у кляр.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти олію та обсмажити рулетики з усіх боків до золотистої скоринки. Викласти готові шматочки на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Подаються такі рулетики гарячими зі сметаною, медом або ягідним соусом. Вони нагадують млинці з сиром, але готуються набагато швидше й виходять ідеальними для ситного сніданку.

