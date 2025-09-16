Хачапурі за 5 хвилин на рідкому тісті — швидкий рецепт приготування

Хачапурі за 5 хвилин на рідкому тісті — рецепт для сніданку
Хочете приготувати смачний сніданок за лічені хвилини? Спробуйте хачапурі за 5 хвилин на рідкому тісті — це ідеальна страва, коли немає часу довго стояти біля плити. Сирна начинка, апетитна скоринка й м’яке тісто роблять цей рецепт справжнім порятунком.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- сіль — щіпка;
- розпушувач — 1/4 ч. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- твердий сир — 50 г.
Спосіб приготування
У мисці збити яйце зі сметаною та дрібкою солі. Додати розпушувач і борошно, ретельно перемішати до однорідного стану. Консистенція тіста має бути рідкою, схожою на тісто для млинців.
Сковорідку добре розігріти й змастити олією. Вилити половину тіста, обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
На готовий корж покласти тертий сир, а зверху відразу вилити решту тіста. Накрити кришкою й смажити на середньому вогні, доки верхня частина не схопиться, а сир не розтане.
Перевернути хачапурі та підрум’янити ще з іншого боку. Подавати гарячим, нарізавши шматочками.
