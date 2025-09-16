Відео
Хачапурі за 5 хвилин на рідкому тісті — рецепт для сніданку

Хачапурі за 5 хвилин на рідкому тісті — рецепт для сніданку

16 вересня 2025 05:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Хачапурі за 5 хвилин на рідкому тісті — швидкий рецепт приготування
Хачапурі на рідкому тісті. Фото: smakuiemo.com.ua
Хочете приготувати смачний сніданок за лічені хвилини? Спробуйте хачапурі за 5 хвилин на рідкому тісті — це ідеальна страва, коли немає часу довго стояти біля плити. Сирна начинка, апетитна скоринка й м’яке тісто роблять цей рецепт справжнім порятунком.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • сіль — щіпка;
  • розпушувач — 1/4 ч. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • твердий сир — 50 г.

Спосіб приготування

У мисці збити яйце зі сметаною та дрібкою солі. Додати розпушувач і борошно, ретельно перемішати до однорідного стану. Консистенція тіста має бути рідкою, схожою на тісто для млинців.

рецепт хачапурі
Приготування хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку добре розігріти й змастити олією. Вилити половину тіста, обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

рецеп лінивого хачапурі
Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

На готовий корж покласти тертий сир, а зверху відразу вилити решту тіста. Накрити кришкою й смажити на середньому вогні, доки верхня частина не схопиться, а сир не розтане.

рецепт хачапурі на рідкому тісті
Готові хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернути хачапурі та підрум’янити ще з іншого боку. Подавати гарячим, нарізавши шматочками.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок хачапурі рецепт ідея для сніданку тісто
