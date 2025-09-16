Хачапурі за 5 хвилин на рідкому тісті — швидкий рецепт приготування

Хачапурі на рідкому тісті. Фото: smakuiemo.com.ua

Хочете приготувати смачний сніданок за лічені хвилини? Спробуйте хачапурі за 5 хвилин на рідкому тісті — це ідеальна страва, коли немає часу довго стояти біля плити. Сирна начинка, апетитна скоринка й м’яке тісто роблять цей рецепт справжнім порятунком.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

сіль — щіпка;

розпушувач — 1/4 ч. л.;

борошно — 2 ст. л.;

твердий сир — 50 г.

Спосіб приготування

У мисці збити яйце зі сметаною та дрібкою солі. Додати розпушувач і борошно, ретельно перемішати до однорідного стану. Консистенція тіста має бути рідкою, схожою на тісто для млинців.

Приготування хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку добре розігріти й змастити олією. Вилити половину тіста, обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

На готовий корж покласти тертий сир, а зверху відразу вилити решту тіста. Накрити кришкою й смажити на середньому вогні, доки верхня частина не схопиться, а сир не розтане.

Готові хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернути хачапурі та підрум’янити ще з іншого боку. Подавати гарячим, нарізавши шматочками.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.