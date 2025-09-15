Запіканка Мармурова з гарбузом та сиром — простий рецепт

Запіканка з гарбузом. Фото: smakuiemo.com.ua

Запіканка "Мармурова" з гарбузом та сиром — це страва, яка поєднує ніжний смак кисломолочного сиру та солодкуватий гарбуз. Її легко приготувати з доступних інгредієнтів, а результат завжди виходить яскравим і апетитним. Такий десерт можна подати на сніданок, взяти на перекус або приготувати для затишного чаювання з родиною.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

гарбуз — 500 г;

сир кисломолочний — 300 г;

цукор — 6 ст. л.;

манна крупа — 3 ст. л.;

вершкове масло — 2 ч. л.;

родзинки або в’ялена журавлина — 50 г;

яйця — 2 шт.;

цедра апельсина (за бажанням) — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Гарбуз почистити, нарізати шматочками й відварити або запекти до м’якості. Перебити блендером до стану пюре, додати половину цукру та одну ложку манки, перемішати й залишити на кілька хвилин, щоб маса загусла.

Інгредієнти для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

У мисці з’єднати сир із рештою цукру, яйцями та рештою манки. Добре розтерти до однорідності. Для аромату додати цедру апельсина. Родзинки або журавлину попередньо замочити в гарячій воді й також вмішати до сирної маси.

Сир та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запікання змастити вершковим маслом, присипати манкою. Викласти шар сирної маси, зверху частину гарбузового пюре, далі чергувати шари. На поверхні провести ножем або шпажкою, щоб утворилися красиві мармурові розводи.

Сир та гарбуз. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати при 180 °C приблизно 40 хвилин, поки запіканка не підрум’яниться й не стане щільною.

Готова запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати їй трохи охолонути, після чого нарізати порційними шматочками. Смакує як теплою, так і повністю охолодженою.

