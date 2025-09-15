Відео
Запіканка "Мармурова" з гарбузом та сиром — для смачного сніданку

Запіканка "Мармурова" з гарбузом та сиром — для смачного сніданку

15 вересня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Запіканка Мармурова з гарбузом та сиром — простий рецепт
Запіканка з гарбузом. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Запіканка "Мармурова" з гарбузом та сиром — це страва, яка поєднує ніжний смак кисломолочного сиру та солодкуватий гарбуз. Її легко приготувати з доступних інгредієнтів, а результат завжди виходить яскравим і апетитним. Такий десерт можна подати на сніданок, взяти на перекус або приготувати для затишного чаювання з родиною.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 500 г;
  • сир кисломолочний — 300 г;
  • цукор — 6 ст. л.;
  • манна крупа — 3 ст. л.;
  • вершкове масло — 2 ч. л.;
  • родзинки або в’ялена журавлина — 50 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цедра апельсина (за бажанням) — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Гарбуз почистити, нарізати шматочками й відварити або запекти до м’якості. Перебити блендером до стану пюре, додати половину цукру та одну ложку манки, перемішати й залишити на кілька хвилин, щоб маса загусла.

гарбузова запіканка
Інгредієнти для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

У мисці з’єднати сир із рештою цукру, яйцями та рештою манки. Добре розтерти до однорідності. Для аромату додати цедру апельсина. Родзинки або журавлину попередньо замочити в гарячій воді й також вмішати до сирної маси.

рецепт запіканки з гарбузом
Сир та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запікання змастити вершковим маслом, присипати манкою. Викласти шар сирної маси, зверху частину гарбузового пюре, далі чергувати шари. На поверхні провести ножем або шпажкою, щоб утворилися красиві мармурові розводи.

запіканка з гарбузом рецепт
Сир та гарбуз. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати при 180 °C приблизно 40 хвилин, поки запіканка не підрум’яниться й не стане щільною.

рецепт гарбузової запіканки на сніданок
Готова запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати їй трохи охолонути, після чого нарізати порційними шматочками. Смакує як теплою, так і повністю охолодженою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

гарбуз Сніданок рецепт кисломолочний сир запіканки
