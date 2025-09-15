Видео
Запеканка "Мраморная" с тыквой и творогом — для вкусного завтрака

15 сентября 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Запеканка Мраморная с тыквой и творогом — простой рецепт
Запеканка с тыквой. Фото: smakuiemo.com.ua
Запеканка "Мраморная" с тыквой и творогом — это блюдо, которое сочетает нежный вкус творога и сладковатую тыкву. Ее легко приготовить из доступных ингредиентов, а результат всегда получается ярким и аппетитным. Такой десерт можно подать на завтрак, взять на перекус или приготовить для уютного чаепития с семьей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • тыква — 500 г;
  • творог — 300 г;
  • сахар — 6 ст. л.;
  • манная крупа — 3 ст. л.;
  • сливочное масло — 2 ч. л.;
  • изюм или вяленая клюква — 50 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • цедра апельсина (по желанию) — 1 ч. л.

Способ приготовления

Тыкву почистить, нарезать кусочками и отварить или запечь до мягкости. Перебить блендером до состояния пюре, добавить половину сахара и одну ложку манки, перемешать и оставить на несколько минут, чтобы масса загустела.

гарбузова запіканка
Ингредиенты для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

В миске соединить творог с оставшимся сахаром, яйцами и оставшейся манки. Хорошо растереть до однородности. Для аромата добавить цедру апельсина. Изюм или клюкву предварительно замочить в горячей воде и также вмешать в творожную массу.

рецепт запіканки з гарбузом
Творог и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запекания смазать сливочным маслом, присыпать манкой. Выложить слой творожной массы, сверху часть тыквенного пюре, далее чередовать слои. На поверхности провести ножом или шпажкой, чтобы образовались красивые мраморные разводы.

запіканка з гарбузом рецепт
Творог и тыква. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать при 180 °C примерно 40 минут, пока запеканка не подрумянится и не станет плотной.

рецепт гарбузової запіканки на сніданок
Готовая запеканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать ей немного остыть, после чего нарезать порционными кусочками. Вкусно как теплой, так и полностью охлажденной.

