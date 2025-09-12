Пшенная каша с тыквой — самый вкусный завтрак осени

Каша с тыквой. Фото: gospodynka.com.ua

Пшенная каша с тыквой — это старинный, но незаслуженно забытый рецепт. Осенью она становится настоящим спасением: горячая, питательная и одновременно нежная на вкус. Такой завтрак подарит энергию и уют на весь день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

тыква — 250 г;

пшено — 1 стакан;

молоко — 750 мл.;

сливочное масло — 50 г;

соль, сахар — по своему вкусу.

Способ приготовления

Тыкву очистить и натереть на крупной терке. Переложить в кастрюлю, залить небольшим количеством воды так, чтобы она лишь покрыла овощ. Варить около 10 минут до мягкости, по желанию добавить соль и сахар.

Тыква в воде. Фото: gospodynka.com.ua

После этого влить молоко, высыпать промытое пшено и хорошо перемешать. Накрыть крышкой и варить на слабом огне до готовности крупы. Консистенцию каши можно регулировать: сделать более густой или оставить нежно-кремовой.

Готовая каша. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать горячую кашу с кусочком сливочного масла. Она получается ароматная, нежная и очень питательная — идеальный завтрак для прохладных осенних дней.

