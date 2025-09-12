Пшенная каша с тыквой — самый вкусный завтрак осени

Самая вкусная забытая каша на осень — идеальный завтрак
Пшенная каша с тыквой — это старинный, но незаслуженно забытый рецепт. Осенью она становится настоящим спасением: горячая, питательная и одновременно нежная на вкус. Такой завтрак подарит энергию и уют на весь день.
Вам понадобится:
- тыква — 250 г;
- пшено — 1 стакан;
- молоко — 750 мл.;
- сливочное масло — 50 г;
- соль, сахар — по своему вкусу.
Способ приготовления
Тыкву очистить и натереть на крупной терке. Переложить в кастрюлю, залить небольшим количеством воды так, чтобы она лишь покрыла овощ. Варить около 10 минут до мягкости, по желанию добавить соль и сахар.
После этого влить молоко, высыпать промытое пшено и хорошо перемешать. Накрыть крышкой и варить на слабом огне до готовности крупы. Консистенцию каши можно регулировать: сделать более густой или оставить нежно-кремовой.
Подавать горячую кашу с кусочком сливочного масла. Она получается ароматная, нежная и очень питательная — идеальный завтрак для прохладных осенних дней.
