Самая вкусная забытая каша на осень — идеальный завтрак

12 сентября 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Пшенная каша с тыквой — самый вкусный завтрак осени
Каша с тыквой. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор

Пшенная каша с тыквой — это старинный, но незаслуженно забытый рецепт. Осенью она становится настоящим спасением: горячая, питательная и одновременно нежная на вкус. Такой завтрак подарит энергию и уют на весь день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыква — 250 г;
  • пшено — 1 стакан;
  • молоко — 750 мл.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль, сахар — по своему вкусу.

Способ приготовления

Тыкву очистить и натереть на крупной терке. Переложить в кастрюлю, залить небольшим количеством воды так, чтобы она лишь покрыла овощ. Варить около 10 минут до мягкости, по желанию добавить соль и сахар.

каша з гарбузом
Тыква в воде. Фото: gospodynka.com.ua

После этого влить молоко, высыпать промытое пшено и хорошо перемешать. Накрыть крышкой и варить на слабом огне до готовности крупы. Консистенцию каши можно регулировать: сделать более густой или оставить нежно-кремовой.

рецепт каші з гарбузом
Готовая каша. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать горячую кашу с кусочком сливочного масла. Она получается ароматная, нежная и очень питательная — идеальный завтрак для прохладных осенних дней.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

тыква Завтрак рецепт каша пшено
