Пшоняна каша з гарбузом — найсмачніший сніданок осені

Найсмачніша забута каша на осінь — ідеальний сніданок
Пшоняна каша з гарбузом — це старовинний, але незаслужено забутий рецепт. Восени вона стає справжнім порятунком: гаряча, поживна й водночас ніжна на смак. Такий сніданок подарує енергію й затишок на весь день.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- гарбуз — 250 г;
- пшоно — 1 склянка;
- молоко — 750 мл;
- вершкове масло — 50 г;
- сіль, цукор — до свого смаку.
Спосіб приготування
Гарбуз очистити й натерти на великій тертці. Перекласти в каструлю, залити невеликою кількістю води так, щоб вона лише покрила овоч. Варити близько 10 хвилин до м’якості, за бажанням додати сіль і цукор.
Після цього влити молоко, висипати промите пшоно та добре перемішати. Накрити кришкою й варити на слабкому вогні до готовності крупи. Консистенцію каші можна регулювати: зробити більш густою чи залишити ніжно-кремовою.
Подавати гарячу кашу зі шматочком вершкового масла. Вона виходить ароматна, ніжна й дуже поживна — ідеальний сніданок для прохолодних осінніх днів.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.
Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.
Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.
"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!