Пшоняна каша з гарбузом — найсмачніший сніданок осені

Каша з гарбузом. Фото: gospodynka.com.ua

Пшоняна каша з гарбузом — це старовинний, але незаслужено забутий рецепт. Восени вона стає справжнім порятунком: гаряча, поживна й водночас ніжна на смак. Такий сніданок подарує енергію й затишок на весь день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

гарбуз — 250 г;

пшоно — 1 склянка;

молоко — 750 мл;

вершкове масло — 50 г;

сіль, цукор — до свого смаку.

Спосіб приготування

Гарбуз очистити й натерти на великій тертці. Перекласти в каструлю, залити невеликою кількістю води так, щоб вона лише покрила овоч. Варити близько 10 хвилин до м’якості, за бажанням додати сіль і цукор.

Гарбуз у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього влити молоко, висипати промите пшоно та добре перемішати. Накрити кришкою й варити на слабкому вогні до готовності крупи. Консистенцію каші можна регулювати: зробити більш густою чи залишити ніжно-кремовою.

Готова каша. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати гарячу кашу зі шматочком вершкового масла. Вона виходить ароматна, ніжна й дуже поживна — ідеальний сніданок для прохолодних осінніх днів.

