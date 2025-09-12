Відео
Найсмачніша забута каша на осінь — ідеальний сніданок

Найсмачніша забута каша на осінь — ідеальний сніданок

12 вересня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Пшоняна каша з гарбузом — найсмачніший сніданок осені
Каша з гарбузом. Фото: gospodynka.com.ua
Пшоняна каша з гарбузом — це старовинний, але незаслужено забутий рецепт. Восени вона стає справжнім порятунком: гаряча, поживна й водночас ніжна на смак. Такий сніданок подарує енергію й затишок на весь день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 250 г;
  • пшоно — 1 склянка;
  • молоко — 750 мл;
  • вершкове масло — 50 г;
  • сіль, цукор — до свого смаку.

Спосіб приготування

Гарбуз очистити й натерти на великій тертці. Перекласти в каструлю, залити невеликою кількістю води так, щоб вона лише покрила овоч. Варити близько 10 хвилин до м’якості, за бажанням додати сіль і цукор.

каша з гарбузом
Гарбуз у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього влити молоко, висипати промите пшоно та добре перемішати. Накрити кришкою й варити на слабкому вогні до готовності крупи. Консистенцію каші можна регулювати: зробити більш густою чи залишити ніжно-кремовою.

рецепт каші з гарбузом
Готова каша. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати гарячу кашу зі шматочком вершкового масла. Вона виходить ароматна, ніжна й дуже поживна — ідеальний сніданок для прохолодних осінніх днів.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

