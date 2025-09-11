Відео
Сніданок "За копійки" — швидкий рецепт з лаваша за 5 хвилин

Сніданок "За копійки" — швидкий рецепт з лаваша за 5 хвилин

11 вересня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Сніданок з лаваша за 5 хвилин — швидкий та бюджетний рецепт
Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Сніданок із лаваша за пять хвилин — це справжня паличка-виручалочка, коли потрібно швидко й смачно нагодувати родину. Хрусткі конвертики з тягучим сиром і соковитими грибами готуються всього кілька хвилин, але дарують максимум задоволення.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • лаваш або тортилья — 6–8 шт.;
  • печериці — 350 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сир — 200 г;
  • сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати й обсмажити на невеликій кількості олії до золотистості, перекласти на тарілку. Печериці нарізати, обсмажити на сильному вогні до випаровування рідини, додати трохи олії й підрум’янити. З’єднати з цибулею та тушкувати разом 2–3 хвилини, посолити й поперчити.

рецепт на сніданок
Цибуля та печериці. Фото: smachnenke.com.ua

На половину лаваша або тортильї викласти шар тертого сиру, зверху — грибну начинку, ще шар сиру й накрити другою половиною, сформувати кілька конвертиків.

лаваш на сніданок
Лаваш та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити їх на сухій сковорідці з обох боків до рум’яної скоринки. Усередині сир розплавиться й тягнутиметься, а лаваш стане хрустким.

рецепт лаваша з начинкою
Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Страва готується дуже швидко й виходить ситною та ароматною. Ідеальний варіант бюджетного сніданку для всієї родини.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок ідея для сніданку печериці лаваш рецепт сніданка
