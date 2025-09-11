Завтрак из лаваша за 5 минут - быстрый и бюджетный рецепт

Завтрак "За копейки" - быстрый рецепт из лаваша за 5 минут
Завтрак из лаваша за пять минут — это настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро и вкусно накормить семью. Хрустящие конвертики с тягучим сыром и сочными грибами готовятся всего несколько минут, но дарят максимум удовольствия.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лаваш или тортилья — 6-8 шт.;
- шампиньоны — 350 г;
- лук — 1 шт.;
- сыр — 200 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать и обжарить на небольшом количестве масла до золотистости, переложить на тарелку. Шампиньоны нарезать, обжарить на сильном огне до испарения жидкости, добавить немного масла и подрумянить. Соединить с луком и тушить вместе 2-3 минуты, посолить и поперчить.
На половину лаваша или тортильи выложить слой тертого сыра, сверху — грибную начинку, еще слой сыра и накрыть второй половиной, сформировать несколько конвертиков.
Обжарить их на сухой сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Внутри сыр расплавится и будет тянуться, а лаваш станет хрустящим.
Блюдо готовится очень быстро и получается сытным и ароматным. Идеальный вариант бюджетного завтрака для всей семьи.
