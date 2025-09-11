Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Завтрак "За копейки" - быстрый рецепт из лаваша за 5 минут arrow

Завтрак "За копейки" - быстрый рецепт из лаваша за 5 минут

11 сентября 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Завтрак из лаваша за 5 минут - быстрый и бюджетный рецепт
Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Завтрак из лаваша за пять минут — это настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро и вкусно накормить семью. Хрустящие конвертики с тягучим сыром и сочными грибами готовятся всего несколько минут, но дарят максимум удовольствия.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • лаваш или тортилья — 6-8 шт.;
  • шампиньоны — 350 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сыр — 200 г;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать и обжарить на небольшом количестве масла до золотистости, переложить на тарелку. Шампиньоны нарезать, обжарить на сильном огне до испарения жидкости, добавить немного масла и подрумянить. Соединить с луком и тушить вместе 2-3 минуты, посолить и поперчить.

рецепт на сніданок
Лук и шампиньоны. Фото: smachnenke.com.ua

На половину лаваша или тортильи выложить слой тертого сыра, сверху — грибную начинку, еще слой сыра и накрыть второй половиной, сформировать несколько конвертиков.

лаваш на сніданок
Лаваш и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить их на сухой сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Внутри сыр расплавится и будет тянуться, а лаваш станет хрустящим.

рецепт лаваша з начинкою
Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Блюдо готовится очень быстро и получается сытным и ароматным. Идеальный вариант бюджетного завтрака для всей семьи.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Завтрак идея для завтрака шампиньоны лаваш рецепт завтрака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации