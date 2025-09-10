Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Вкусный завтрак за 10 минут — рецепт лаваша с сыром arrow

Вкусный завтрак за 10 минут — рецепт лаваша с сыром

10 сентября 2025 05:01
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Лаваш с сыром на завтрак — быстрый рецепт за 10 минут
Лаваш с сыром. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Лаваш с сыром — это идеальный вариант быстрого завтрака, когда времени мало. Хрустящие треугольные конвертики с нежной сырной начинкой готовятся за считанные минуты и дарят настоящее ощущение домашнего тепла и уюта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог домашний — 200 г;
  • сыр твердый — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • лаваш — 3 шт.

Способ приготовления

В миске соединить творог, натертый твердый сыр и яйца. Добавить соль и перец по своему вкусу, хорошо перемешать.

рецепт сніданку
Натертый сыр. Фото: кадр из видео

Лаваш нарезать на квадраты, выложить по ложке начинки и завернуть треугольными конвертиками.

що приготувати на сніданок
Лаваш и начинка. Фото: кадр из видео

Выкладывать их на разогретую сковородку с каплей масла и обжарить с обеих сторон до румяной корочки.

рецепт лаваша з сиром
Лаваш на пельмени. Фото: кадр из видео

Подавать горячими — они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Такой завтрак готовится всего за 10 минут, но на вкус как любимая домашняя выпечка.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Завтрак рецепт творог лаваш рецепт завтрака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации