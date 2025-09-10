Лаваш с сыром на завтрак — быстрый рецепт за 10 минут

Лаваш с сыром. Фото: кадр из видео

Лаваш с сыром — это идеальный вариант быстрого завтрака, когда времени мало. Хрустящие треугольные конвертики с нежной сырной начинкой готовятся за считанные минуты и дарят настоящее ощущение домашнего тепла и уюта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

творог домашний — 200 г;

сыр твердый — 100 г;

яйца — 2 шт.;

соль, перец — по своему вкусу;

лаваш — 3 шт.

Способ приготовления

В миске соединить творог, натертый твердый сыр и яйца. Добавить соль и перец по своему вкусу, хорошо перемешать.

Натертый сыр. Фото: кадр из видео

Лаваш нарезать на квадраты, выложить по ложке начинки и завернуть треугольными конвертиками.

Лаваш и начинка. Фото: кадр из видео

Выкладывать их на разогретую сковородку с каплей масла и обжарить с обеих сторон до румяной корочки.

Лаваш на пельмени. Фото: кадр из видео

Подавать горячими — они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Такой завтрак готовится всего за 10 минут, но на вкус как любимая домашняя выпечка.

