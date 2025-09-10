Лаваш с сыром на завтрак — быстрый рецепт за 10 минут

Вкусный завтрак за 10 минут — рецепт лаваша с сыром
Лаваш с сыром — это идеальный вариант быстрого завтрака, когда времени мало. Хрустящие треугольные конвертики с нежной сырной начинкой готовятся за считанные минуты и дарят настоящее ощущение домашнего тепла и уюта.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- творог домашний — 200 г;
- сыр твердый — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- лаваш — 3 шт.
Способ приготовления
В миске соединить творог, натертый твердый сыр и яйца. Добавить соль и перец по своему вкусу, хорошо перемешать.
Лаваш нарезать на квадраты, выложить по ложке начинки и завернуть треугольными конвертиками.
Выкладывать их на разогретую сковородку с каплей масла и обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
Подавать горячими — они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Такой завтрак готовится всего за 10 минут, но на вкус как любимая домашняя выпечка.
