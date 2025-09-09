Видео
Україна
Что-то новенькое "к столу" — картофельные оладьи на завтрак

9 сентября 2025 04:04
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Картофельные оладьи на завтрак — простой рецепт с фото
Картофельные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua
Картофельные оладьи — это сытный и вкусный завтрак, который готовится из доступных продуктов. Они получаются мягкие, ароматные и буквально тают во рту. Подайте их со сметаной и ваше утро станет по-настоящему особенным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель — 250 г;
  • вода — 350 мл.;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • масло сливочное — 20 г + для смазывания;
  • мука — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 400 мл.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • лук зеленый — 20 г;
  • масло — 2 ст. л. (для обжаривания);
  • сметана — для подачи.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде 20-25 минут до мягкости. Слить воду, добавить сливочное масло и размять до состояния пюре. Всыпать 150 г муки и хорошо перемешать, чтобы образовалось заварное тесто.

оладки на сніданок
Тесто и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Когда масса немного остынет, вбить яйца, влить молоко и постепенно добавить остальную муку с разрыхлителем. Замесить густое тесто, как на оладьи. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и перемешать.

картопляні оладки на сніданок
Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку хорошо разогреть, смазать растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне по несколько минут с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи смазать сливочным маслом и подавать горячими со сметаной.

оладки з картолею на сніданок рецепт
Готовые оладьи Фото: gospodynka.com.ua

Они получаются мягкими, нежными и ароматными, прекрасно сочетаются и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к обеду или ужину.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

