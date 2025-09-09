Картофельные оладьи на завтрак — простой рецепт с фото

Что-то новенькое "к столу" — картофельные оладьи на завтрак
Картофельные оладьи — это сытный и вкусный завтрак, который готовится из доступных продуктов. Они получаются мягкие, ароматные и буквально тают во рту. Подайте их со сметаной и ваше утро станет по-настоящему особенным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 250 г;
- вода — 350 мл.;
- соль — 1,5 ч. л.;
- масло сливочное — 20 г + для смазывания;
- мука — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 400 мл.;
- разрыхлитель — 10 г;
- лук зеленый — 20 г;
- масло — 2 ст. л. (для обжаривания);
- сметана — для подачи.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде 20-25 минут до мягкости. Слить воду, добавить сливочное масло и размять до состояния пюре. Всыпать 150 г муки и хорошо перемешать, чтобы образовалось заварное тесто.
Когда масса немного остынет, вбить яйца, влить молоко и постепенно добавить остальную муку с разрыхлителем. Замесить густое тесто, как на оладьи. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и перемешать.
Сковородку хорошо разогреть, смазать растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне по несколько минут с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи смазать сливочным маслом и подавать горячими со сметаной.
Они получаются мягкими, нежными и ароматными, прекрасно сочетаются и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к обеду или ужину.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!