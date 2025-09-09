Картофельные оладьи на завтрак — простой рецепт с фото

Картофельные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Картофельные оладьи — это сытный и вкусный завтрак, который готовится из доступных продуктов. Они получаются мягкие, ароматные и буквально тают во рту. Подайте их со сметаной и ваше утро станет по-настоящему особенным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофель — 250 г;

вода — 350 мл.;

соль — 1,5 ч. л.;

масло сливочное — 20 г + для смазывания;

мука — 300 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 400 мл.;

разрыхлитель — 10 г;

лук зеленый — 20 г;

масло — 2 ст. л. (для обжаривания);

сметана — для подачи.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде 20-25 минут до мягкости. Слить воду, добавить сливочное масло и размять до состояния пюре. Всыпать 150 г муки и хорошо перемешать, чтобы образовалось заварное тесто.

Тесто и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Когда масса немного остынет, вбить яйца, влить молоко и постепенно добавить остальную муку с разрыхлителем. Замесить густое тесто, как на оладьи. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и перемешать.

Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку хорошо разогреть, смазать растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне по несколько минут с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи смазать сливочным маслом и подавать горячими со сметаной.

Готовые оладьи Фото: gospodynka.com.ua

Они получаются мягкими, нежными и ароматными, прекрасно сочетаются и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к обеду или ужину.

