Щось новеньке "до столу" — картопляні оладки на сніданок

9 вересня 2025 04:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Картопляні оладки на сніданок — простий рецепт з фото
Картопляні оладки. Фото: gospodynka.com.ua
Картопляні оладки — це ситний і смачний сніданок, який готується з доступних продуктів. Вони виходять м’які, ароматні й буквально тануть у роті. Подайте їх зі сметаною й ваш ранок стане по-справжньому особливим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • картопля — 250 г;
  • вода — 350 мл.;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • масло вершкове — 20 г + для змащування;
  • борошно — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 400 мл.;
  • розпушувач — 10 г;
  • цибуля зелена — 20 г;
  • олія — 2 ст. л. (для обсмажування);
  • сметана — для подачі.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками й відварити у підсоленій воді 20–25 хвилин до м’якості. Злити воду, додати вершкове масло та розім’яти до стану пюре. Всипати 150 г борошна та добре перемішати, щоб утворилося заварне тісто.

оладки на сніданок
Тісто та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Коли маса трохи охолоне, вбити яйця, влити молоко та поступово додати решту борошна з розпушувачем. Замісити густе тісто, як на оладки. Додати дрібно нарізану зелену цибулю та перемішати.

картопляні оладки на сніданок
Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку добре розігріти, змастити олією. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні по кілька хвилин з обох боків до золотистої скоринки. Готові оладки змастити вершковим маслом і подавати гарячими зі сметаною.

оладки з картолею на сніданок рецепт
Готові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Вони виходять м’якими, ніжними та ароматними, чудово смакують і як самостійна страва, і як доповнення до обіду чи вечері.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

