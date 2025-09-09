Картопляні оладки на сніданок — простий рецепт з фото

Щось новеньке "до столу" — картопляні оладки на сніданок
Картопляні оладки — це ситний і смачний сніданок, який готується з доступних продуктів. Вони виходять м’які, ароматні й буквально тануть у роті. Подайте їх зі сметаною й ваш ранок стане по-справжньому особливим.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 250 г;
- вода — 350 мл.;
- сіль — 1,5 ч. л.;
- масло вершкове — 20 г + для змащування;
- борошно — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 400 мл.;
- розпушувач — 10 г;
- цибуля зелена — 20 г;
- олія — 2 ст. л. (для обсмажування);
- сметана — для подачі.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати шматочками й відварити у підсоленій воді 20–25 хвилин до м’якості. Злити воду, додати вершкове масло та розім’яти до стану пюре. Всипати 150 г борошна та добре перемішати, щоб утворилося заварне тісто.
Коли маса трохи охолоне, вбити яйця, влити молоко та поступово додати решту борошна з розпушувачем. Замісити густе тісто, як на оладки. Додати дрібно нарізану зелену цибулю та перемішати.
Сковорідку добре розігріти, змастити олією. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні по кілька хвилин з обох боків до золотистої скоринки. Готові оладки змастити вершковим маслом і подавати гарячими зі сметаною.
Вони виходять м’якими, ніжними та ароматними, чудово смакують і як самостійна страва, і як доповнення до обіду чи вечері.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
