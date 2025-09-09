Картопляні оладки на сніданок — простий рецепт з фото

Картопляні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Картопляні оладки — це ситний і смачний сніданок, який готується з доступних продуктів. Вони виходять м’які, ароматні й буквально тануть у роті. Подайте їх зі сметаною й ваш ранок стане по-справжньому особливим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля — 250 г;

вода — 350 мл.;

сіль — 1,5 ч. л.;

масло вершкове — 20 г + для змащування;

борошно — 300 г;

яйця — 2 шт.;

молоко — 400 мл.;

розпушувач — 10 г;

цибуля зелена — 20 г;

олія — 2 ст. л. (для обсмажування);

сметана — для подачі.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками й відварити у підсоленій воді 20–25 хвилин до м’якості. Злити воду, додати вершкове масло та розім’яти до стану пюре. Всипати 150 г борошна та добре перемішати, щоб утворилося заварне тісто.

Тісто та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Коли маса трохи охолоне, вбити яйця, влити молоко та поступово додати решту борошна з розпушувачем. Замісити густе тісто, як на оладки. Додати дрібно нарізану зелену цибулю та перемішати.

Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку добре розігріти, змастити олією. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні по кілька хвилин з обох боків до золотистої скоринки. Готові оладки змастити вершковим маслом і подавати гарячими зі сметаною.

Готові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Вони виходять м’якими, ніжними та ароматними, чудово смакують і як самостійна страва, і як доповнення до обіду чи вечері.

