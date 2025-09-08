Відео
Бюджетний сніданок із 2 інгредієнтів — коли в холодильнику пусто

Бюджетний сніданок із 2 інгредієнтів — коли в холодильнику пусто

8 вересня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Бюджетний сніданок із тунцем і помідором — швидкий рецепт
Бутерброди з тунцем. Фото: кадр з відео
Цей бюджетний сніданок із тунцем і помідором рятує тоді, коли в холодильнику майже порожньо. Усього кілька хвилин — і ви отримаєте смачну та ситну намазку, яка чудово смакує на свіжому чи підсмаженому хлібі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • тунець у маслі — 1 банка;
  • помідор — 1 шт.;
  • часник — за смаком;
  • майонез — 1–2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • хліб — для подачі (можна підсмажити).

Спосіб приготування

Помідор нарізати невеликими кубиками разом із соковитою частиною. Часник натерти на дрібній тертці. За бажанням підсмажити шматочки хліба на сухій сковороді, щоб отримати хрусткі тости.

бюджетний сніданок із тунцем і помідором
Помідори та тунець. Фото: кадр з відео

Відкрити банку тунця в олії, викласти рибу в тарілку та розім’яти виделкою. Додати нарізаний помідор і часник, приправити сіллю та чорним перцем.

бюджетний сніданок із тунцем
Смажений хліб. Фото: кадр з відео

Додати 1–2 столові ложки майонезу та ретельно перемішати масу до однорідності.

бюджетний сніданок із тунцем рецепт
Готові бутерброди. Фото: кадр з відео

Намазати готову суміш на шматочки хліба й одразу подавати. Страва виходить простою, ситною і готується всього за кілька хвилин.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин
 

Сніданок бутерброд рецепт ідея для сніданку тунець
