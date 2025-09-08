Бюджетный завтрак с тунцом и помидором — быстрый рецепт

Бюджетный завтрак из 2 ингредиентов — когда в холодильнике
Этот бюджетный завтрак с тунцом и помидором спасает тогда, когда в холодильнике почти пусто. Всего несколько минут — и вы получите вкусную и сытную намазку, которая прекрасно подходит на свежем или поджаренном хлебе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- тунец в масле — 1 банка;
- помидор — 1 шт.;
- чеснок — по вкусу;
- майонез — 1-2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- хлеб — для подачи (можно поджарить).
Способ приготовления
Помидор нарезать небольшими кубиками вместе с сочной частью. Чеснок натереть на мелкой терке. По желанию поджарить кусочки хлеба на сухой сковороде, чтобы получить хрустящие тосты.
Открыть банку тунца в масле, выложить рыбу в тарелку и размять вилкой. Добавить нарезанный помидор и чеснок, приправить солью и черным перцем.
Добавить 1-2 столовые ложки майонеза и тщательно перемешать массу до однородности.
Намазать готовую смесь на кусочки хлеба и сразу подавать. Блюдо получается простым, сытным и готовится всего за несколько минут.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!