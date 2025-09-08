Бюджетный завтрак с тунцом и помидором — быстрый рецепт

Бутерброды с тунцом. Фото: кадр из видео

Этот бюджетный завтрак с тунцом и помидором спасает тогда, когда в холодильнике почти пусто. Всего несколько минут — и вы получите вкусную и сытную намазку, которая прекрасно подходит на свежем или поджаренном хлебе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

тунец в масле — 1 банка;

помидор — 1 шт.;

чеснок — по вкусу;

майонез — 1-2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

хлеб — для подачи (можно поджарить).

Способ приготовления

Помидор нарезать небольшими кубиками вместе с сочной частью. Чеснок натереть на мелкой терке. По желанию поджарить кусочки хлеба на сухой сковороде, чтобы получить хрустящие тосты.

Помидоры и тунец. Фото: кадр из видео

Открыть банку тунца в масле, выложить рыбу в тарелку и размять вилкой. Добавить нарезанный помидор и чеснок, приправить солью и черным перцем.

Жареный хлеб. Фото: кадр из видео

Добавить 1-2 столовые ложки майонеза и тщательно перемешать массу до однородности.

Готовые бутерброды. Фото: кадр из видео

Намазать готовую смесь на кусочки хлеба и сразу подавать. Блюдо получается простым, сытным и готовится всего за несколько минут.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.