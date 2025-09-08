Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Бюджетный завтрак из 2 ингредиентов — когда в холодильнике arrow

Бюджетный завтрак из 2 ингредиентов — когда в холодильнике

8 сентября 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Бюджетный завтрак с тунцом и помидором — быстрый рецепт
Бутерброды с тунцом. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот бюджетный завтрак с тунцом и помидором спасает тогда, когда в холодильнике почти пусто. Всего несколько минут — и вы получите вкусную и сытную намазку, которая прекрасно подходит на свежем или поджаренном хлебе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • тунец в масле — 1 банка;
  • помидор — 1 шт.;
  • чеснок — по вкусу;
  • майонез — 1-2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • хлеб — для подачи (можно поджарить).

Способ приготовления

Помидор нарезать небольшими кубиками вместе с сочной частью. Чеснок натереть на мелкой терке. По желанию поджарить кусочки хлеба на сухой сковороде, чтобы получить хрустящие тосты.

бюджетний сніданок із тунцем і помідором
Помидоры и тунец. Фото: кадр из видео

Открыть банку тунца в масле, выложить рыбу в тарелку и размять вилкой. Добавить нарезанный помидор и чеснок, приправить солью и черным перцем.

бюджетний сніданок із тунцем
Жареный хлеб. Фото: кадр из видео

Добавить 1-2 столовые ложки майонеза и тщательно перемешать массу до однородности.

бюджетний сніданок із тунцем рецепт
Готовые бутерброды. Фото: кадр из видео

Намазать готовую смесь на кусочки хлеба и сразу подавать. Блюдо получается простым, сытным и готовится всего за несколько минут.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Завтрак бутерброд рецепт идея для завтрака тунец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации