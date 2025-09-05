Блины на воде — рецепт приготовления простого завтрака

Блины с джемом. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежные и ароматные блины на воде — идеальный вариант для быстрого завтрака. Они получаются тонкими, мягкими и универсальными: их можно подавать как со сладкими топингами, так и с сытными начинками.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

вода — 500 мл.;

мука — 250 г;

сахар — 3 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до легкой пены. Влить воду комнатной температуры и тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить просеянную муку небольшими порциями, взбивая венчиком, чтобы тесто стало однородным без комочков. В конце влить подсолнечное масло и еще раз перемешать. Консистенция теста должна быть жидкой, похожей на нежирные сливки. Если оно слишком густое — добавить немного воды, если жидкое — подсыпать муки.

Приготовление блинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку хорошо разогреть и смазать маслом только перед первым блином. Налить половником небольшую порцию теста, распределить его по сковороде вращая. Жарить на среднем огне до золотистой корочки, затем осторожно перевернуть и подрумянить с другой стороны.

Готовые блины. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые блины выкладывать стопкой на тарелку, накрывать полотенцем, чтобы оставались мягкими и теплыми. Подавать можно с медом, сметаной, вареньем или с любой любимой начинкой.

