Блины на воде на завтрак — понадобится 2 яйца и 250 г муки

5 сентября 2025 05:04
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Блины на воде — рецепт приготовления простого завтрака
Блины с джемом. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Нежные и ароматные блины на воде — идеальный вариант для быстрого завтрака. Они получаются тонкими, мягкими и универсальными: их можно подавать как со сладкими топингами, так и с сытными начинками.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • вода — 500 мл.;
  • мука — 250 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до легкой пены. Влить воду комнатной температуры и тщательно перемешать.

млинці на воді
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить просеянную муку небольшими порциями, взбивая венчиком, чтобы тесто стало однородным без комочков. В конце влить подсолнечное масло и еще раз перемешать. Консистенция теста должна быть жидкой, похожей на нежирные сливки. Если оно слишком густое — добавить немного воды, если жидкое — подсыпать муки.

як приготувати млинці на воді
Приготовление блинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку хорошо разогреть и смазать маслом только перед первым блином. Налить половником небольшую порцию теста, распределить его по сковороде вращая. Жарить на среднем огне до золотистой корочки, затем осторожно перевернуть и подрумянить с другой стороны.

рецепт млинців на воді
Готовые блины. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые блины выкладывать стопкой на тарелку, накрывать полотенцем, чтобы оставались мягкими и теплыми. Подавать можно с медом, сметаной, вареньем или с любой любимой начинкой.

