Лепешки на завтрак с морковью и яблоком — рецепт за 10 минут

Рецепт на завтрак за 10 минут — не блины и не оладьи
Рецепт на завтрак за 10 минут — это нежные лепешки с морковью и яблоком, которые готовятся быстро и всегда получаются удачными. Благодаря сочетанию овощей и фруктов блюдо получается ароматным, ярким и полезным. Такой завтрак подарит заряд энергии на весь день и непременно понравится и взрослым, и детям.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- морковь — 1 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- кефир — 250 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- мука — 180 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
Морковь и яблоко натереть на терке и переложить в миску. Добавить кефир, яйца, соль, сахар и ванильный сахар, хорошо перемешать.
Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто до однородности. В конце добавить растительное масло и еще раз перемешать.
Сковородку смазать растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарить на маленьком огне под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.
Готовые лепешки получаются воздушными, ароматными и очень нежными. Это идеальный вариант быстрого и полезного завтрака.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!