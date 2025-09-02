Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Рецепт на завтрак за 10 минут — не блины и не оладьи arrow

Рецепт на завтрак за 10 минут — не блины и не оладьи

2 сентября 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Лепешки на завтрак с морковью и яблоком — рецепт за 10 минут
Блины на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Рецепт на завтрак за 10 минут — это нежные лепешки с морковью и яблоком, которые готовятся быстро и всегда получаются удачными. Благодаря сочетанию овощей и фруктов блюдо получается ароматным, ярким и полезным. Такой завтрак подарит заряд энергии на весь день и непременно понравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь — 1 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • кефир — 250 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • мука — 180 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Морковь и яблоко натереть на терке и переложить в миску. Добавить кефир, яйца, соль, сахар и ванильный сахар, хорошо перемешать.

сніданкові коржики з морквою та яблуком
Масса для оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто до однородности. В конце добавить растительное масло и еще раз перемешать.

коржики на сніданок з морквою та яблуком
Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку смазать растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарить на маленьком огне под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.

оладки на сніданок
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые лепешки получаются воздушными, ароматными и очень нежными. Это идеальный вариант быстрого и полезного завтрака.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

морковь яблоки рецепт оладьи идея для завтрака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации