Лепешки на завтрак с морковью и яблоком — рецепт за 10 минут

Блины на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Рецепт на завтрак за 10 минут — это нежные лепешки с морковью и яблоком, которые готовятся быстро и всегда получаются удачными. Благодаря сочетанию овощей и фруктов блюдо получается ароматным, ярким и полезным. Такой завтрак подарит заряд энергии на весь день и непременно понравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

морковь — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

кефир — 250 мл.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — ⅓ ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

мука — 180 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Морковь и яблоко натереть на терке и переложить в миску. Добавить кефир, яйца, соль, сахар и ванильный сахар, хорошо перемешать.

Масса для оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто до однородности. В конце добавить растительное масло и еще раз перемешать.

Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку смазать растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарить на маленьком огне под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые лепешки получаются воздушными, ароматными и очень нежными. Это идеальный вариант быстрого и полезного завтрака.

