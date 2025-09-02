Коржики на сніданок з морквою та яблуком — рецепт за 10 хвилин

Млинці на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Рецепт на сніданок за 10 хвилин — це ніжні коржики з морквою та яблуком, які готуються швидко й завжди виходять вдалими. Завдяки поєднанню овочів і фруктів страва виходить ароматною, яскравою й корисною. Такий сніданок подарує заряд енергії на весь день і неодмінно сподобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

морква — 1 шт.;

яблуко — 1 шт.;

кефір — 250 мл.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — ⅓ ч. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

борошно — 180 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Моркву та яблуко натерти на тертці й перекласти у миску. Додати кефір, яйця, сіль, цукор і ванільний цукор, добре перемішати.

Маса для оладків. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати борошно з розпушувачем і замісити тісто до однорідності. В кінці додати олію та ще раз перемішати.

Приготування оладків. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку змастити олією. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі коржики. Смажити на маленькому вогні під кришкою до золотистого кольору з обох боків.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готові коржики виходять пухкими, ароматними й дуже ніжними. Це ідеальний варіант швидкого та корисного сніданку.

