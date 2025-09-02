Відео
Рецепт на сніданок за 10 хвилин — не млинці й не оладки

Рецепт на сніданок за 10 хвилин — не млинці й не оладки

2 вересня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Коржики на сніданок з морквою та яблуком — рецепт за 10 хвилин
Млинці на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Рецепт на сніданок за 10 хвилин — це ніжні коржики з морквою та яблуком, які готуються швидко й завжди виходять вдалими. Завдяки поєднанню овочів і фруктів страва виходить ароматною, яскравою й корисною. Такий сніданок подарує заряд енергії на весь день і неодмінно сподобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • морква — 1 шт.;
  • яблуко — 1 шт.;
  • кефір — 250 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • борошно — 180 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Моркву та яблуко натерти на тертці й перекласти у миску. Додати кефір, яйця, сіль, цукор і ванільний цукор, добре перемішати.

сніданкові коржики з морквою та яблуком
Маса для оладків. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати борошно з розпушувачем і замісити тісто до однорідності. В кінці додати олію та ще раз перемішати.

коржики на сніданок з морквою та яблуком
Приготування оладків. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку змастити олією. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі коржики. Смажити на маленькому вогні під кришкою до золотистого кольору з обох боків.

оладки на сніданок
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готові коржики виходять пухкими, ароматними й дуже ніжними. Це ідеальний варіант швидкого та корисного сніданку.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

морква яблука рецепт оладки ідея для сніданку
