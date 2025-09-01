Вівсяні оладки з яблуками — рецепт корисного сніданку

Вівсяні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Вівсяні оладки з яблуками — це справжній "коронний" сніданок, який поєднує користь і неперевершений смак. Завдяки яблучному пюре оладки виходять ніжними й ароматними, а вівсянка додає ситності та поживності. Така страва готується швидко й просто, але виглядає й смакує так, ніби її подали у ресторані.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

вівсянка — 1 склянка;

яблука — 4 шт.;

вода — 1 склянка;

яйця — 2 шт.;

ванілін — дрібка;

горіхове масло — 1 ст. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці подрібнити у блендері до стану грубого борошна (просіювати не потрібно). Яблука очистити від шкірки, перетворити на пюре, додавши склянку води для рідкої консистенції.

Тісто на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати яблучне пюре з вівсяним борошном, додати яйця, ванілін та горіхове масло. Замісити тісто до однорідності.

Готові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Сковорідку змастити олією та розігріти. Смажити оладки на слабкому вогні до золотистої скоринки з обох боків, стежачи, щоб вони добре пропеклися всередині.

