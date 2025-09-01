Відео
Просто вівсянка та яблука — "Коронний" сніданок, як у ресторані

1 вересня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Вівсяні оладки з яблуками — рецепт корисного сніданку
Вівсяні оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Вівсяні оладки з яблуками — це справжній "коронний" сніданок, який поєднує користь і неперевершений смак. Завдяки яблучному пюре оладки виходять ніжними й ароматними, а вівсянка додає ситності та поживності. Така страва готується швидко й просто, але виглядає й смакує так, ніби її подали у ресторані.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • вівсянка — 1 склянка;
  • яблука — 4 шт.;
  • вода — 1 склянка;
  • яйця — 2 шт.;
  • ванілін — дрібка;
  • горіхове масло — 1 ст. л.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці подрібнити у блендері до стану грубого борошна (просіювати не потрібно). Яблука очистити від шкірки, перетворити на пюре, додавши склянку води для рідкої консистенції.

що приготувати на сніданок
Тісто на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати яблучне пюре з вівсяним борошном, додати яйця, ванілін та горіхове масло. Замісити тісто до однорідності.

оладки з вівсянкою та яблуками
Готові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Сковорідку змастити олією та розігріти. Смажити оладки на слабкому вогні до золотистої скоринки з обох боків, стежачи, щоб вони добре пропеклися всередині.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яблука рецепт вівсянка ідея для сніданку рецепт сніданка
