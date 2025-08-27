Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Млинці з яблуками без сковорідки за 5 хвилин на сніданок arrow

Млинці з яблуками без сковорідки за 5 хвилин на сніданок

27 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Млинці з яблуками без сковорідки — на сніданок за 5 хвилин
Млинці з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Млинці з яблуками без сковорідки — легкий сімейний сніданок за п'ять хвилин. Ароматний корж із ваніллю та корицею виходить ніжним і пружним, його зручно розрізати й згорнути у рулетики. Смакує сам по собі, з медом або ложкою сметани.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

Реклама
Читайте також:
  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • цукор — 20 г;
  • молоко — 400 мл.;
  • борошно — 250 г;
  • олія — 30 г;
  • яблука — 2–3 шт.

Для подачі:

  • цукор — 30 г і кориця мелена — 5 г;
  • вершкове масло, мед або сметана.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати яйця, сіль, ванільний цукор і цукор, додати половину молока та збити віничком до однорідності.

млинці за 5 хвилин
Тісто та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Додати просіяне борошно й розмішати до гладкого тіста без грудочок. Додати решту молока та олію, ще раз перемішати й дати постояти 5–10 хвилин. Яблука очистити та натерти на великій тертці, за бажанням збризнити лимонним соком.

млинці без сковорідки
Корж з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Деко приблизно 38×34 см застелити пергаментом. Вилити тісто й розподілити рівним шаром, зверху рівномірно викласти яблука. Випікати за 180 °C близько 30 хвилин (верх-низ, без конвекції).

що приготувтаи на сніданок
Рулети з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Гарячий пласт посипати сумішшю цукру та кориці; за бажанням скропити розтопленим вершковим маслом. Розрізати на 6 частин, кожну згорнути рулетиком і подати з медом або сметаною.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

десерт яблука рецепт ідея для сніданку млинці
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації