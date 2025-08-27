Млинці з яблуками без сковорідки — на сніданок за 5 хвилин

Млинці з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Млинці з яблуками без сковорідки — легкий сімейний сніданок за п'ять хвилин. Ароматний корж із ваніллю та корицею виходить ніжним і пружним, його зручно розрізати й згорнути у рулетики. Смакує сам по собі, з медом або ложкою сметани.



Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — дрібка;

цукор ванільний — 10 г;

цукор — 20 г;

молоко — 400 мл.;

борошно — 250 г;

олія — 30 г;

яблука — 2–3 шт.

Для подачі:

цукор — 30 г і кориця мелена — 5 г;

вершкове масло, мед або сметана.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати яйця, сіль, ванільний цукор і цукор, додати половину молока та збити віничком до однорідності.

Тісто та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Додати просіяне борошно й розмішати до гладкого тіста без грудочок. Додати решту молока та олію, ще раз перемішати й дати постояти 5–10 хвилин. Яблука очистити та натерти на великій тертці, за бажанням збризнити лимонним соком.

Корж з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Деко приблизно 38×34 см застелити пергаментом. Вилити тісто й розподілити рівним шаром, зверху рівномірно викласти яблука. Випікати за 180 °C близько 30 хвилин (верх-низ, без конвекції).

Рулети з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Гарячий пласт посипати сумішшю цукру та кориці; за бажанням скропити розтопленим вершковим маслом. Розрізати на 6 частин, кожну згорнути рулетиком і подати з медом або сметаною.

