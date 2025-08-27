Млинці з яблуками без сковорідки — на сніданок за 5 хвилин

Млинці з яблуками без сковорідки за 5 хвилин на сніданок
Млинці з яблуками без сковорідки — легкий сімейний сніданок за п'ять хвилин. Ароматний корж із ваніллю та корицею виходить ніжним і пружним, його зручно розрізати й згорнути у рулетики. Смакує сам по собі, з медом або ложкою сметани.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор ванільний — 10 г;
- цукор — 20 г;
- молоко — 400 мл.;
- борошно — 250 г;
- олія — 30 г;
- яблука — 2–3 шт.
Для подачі:
- цукор — 30 г і кориця мелена — 5 г;
- вершкове масло, мед або сметана.
Спосіб приготування
У мисці з’єднати яйця, сіль, ванільний цукор і цукор, додати половину молока та збити віничком до однорідності.
Додати просіяне борошно й розмішати до гладкого тіста без грудочок. Додати решту молока та олію, ще раз перемішати й дати постояти 5–10 хвилин. Яблука очистити та натерти на великій тертці, за бажанням збризнити лимонним соком.
Деко приблизно 38×34 см застелити пергаментом. Вилити тісто й розподілити рівним шаром, зверху рівномірно викласти яблука. Випікати за 180 °C близько 30 хвилин (верх-низ, без конвекції).
Гарячий пласт посипати сумішшю цукру та кориці; за бажанням скропити розтопленим вершковим маслом. Розрізати на 6 частин, кожну згорнути рулетиком і подати з медом або сметаною.
