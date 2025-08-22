Шакшука — рецепт приготування смачного сніданку з яєць та овочів

Якщо не готуєте цю страву на сніданок, то не знаєте цей рецепт
Шакшука — це страва, яка поєднує яскраві овочі та ніжні яйця в одному апетитному поєднанні. Вона чудово смакує зранку й дарує заряд енергії на цілий день. Цей рецепт допоможе швидко приготувати ароматний та ситний сніданок, який точно сподобається усій родині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- помідори — 2 шт.;
- перець болгарський — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- томатне пюре — 2 ст. л.;
- яйця — 4 шт.;
- сіль та спеції — до свого смаку;
- олія соняшникова — для смаження.
Спосіб приготування
Помідори, болгарський перець і цибулю нарізати кубиками. Викласти овочі на сковорідку, змащену невеликою кількістю олії, додати сіль та спеції. Перемішати й обсмажувати під кришкою на середньому вогні до м’якості.
Додати подрібнений часник і томатне пюре, ретельно перемішати, щоб інгредієнти поєдналися в однорідну ароматну основу. Тушкувати ще кілька хвилин.
У готову овочеву масу вбити яйця, посолити, накрити кришкою та готувати приблизно 6 хвилин, поки білки не схопляться, а жовтки залишаться ніжними. Подавати страву гарячою з ароматним хлібом чи лавашем.
