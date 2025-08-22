Відео
Якщо не готуєте цю страву на сніданок, то не знаєте цей рецепт

Якщо не готуєте цю страву на сніданок, то не знаєте цей рецепт

22 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Шакшука — рецепт приготування смачного сніданку з яєць та овочів
Шакшука на пательні. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Шакшука — це страва, яка поєднує яскраві овочі та ніжні яйця в одному апетитному поєднанні. Вона чудово смакує зранку й дарує заряд енергії на цілий день. Цей рецепт допоможе швидко приготувати ароматний та ситний сніданок, який точно сподобається усій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Вам знадобиться:

  • помідори — 2 шт.;
  • перець болгарський — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • томатне пюре — 2 ст. л.;
  • яйця — 4 шт.;
  • сіль та спеції — до свого смаку;
  • олія соняшникова — для смаження.

Спосіб приготування

Помідори, болгарський перець і цибулю нарізати кубиками. Викласти овочі на сковорідку, змащену невеликою кількістю олії, додати сіль та спеції. Перемішати й обсмажувати під кришкою на середньому вогні до м’якості.

як приготувати шакшуку
Помідори та цибуля. Фото: кадр з відео

Додати подрібнений часник і томатне пюре, ретельно перемішати, щоб інгредієнти поєдналися в однорідну ароматну основу. Тушкувати ще кілька хвилин.

рецепт шакшуки
Яйця та овочі. Фото: кадр з відео

У готову овочеву масу вбити яйця, посолити, накрити кришкою та готувати приблизно 6 хвилин, поки білки не схопляться, а жовтки залишаться ніжними. Подавати страву гарячою з ароматним хлібом чи лавашем.

