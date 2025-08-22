Шакшука — рецепт приготування смачного сніданку з яєць та овочів

Шакшука на пательні. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Шакшука — це страва, яка поєднує яскраві овочі та ніжні яйця в одному апетитному поєднанні. Вона чудово смакує зранку й дарує заряд енергії на цілий день. Цей рецепт допоможе швидко приготувати ароматний та ситний сніданок, який точно сподобається усій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

помідори — 2 шт.;

перець болгарський — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

томатне пюре — 2 ст. л.;

яйця — 4 шт.;

сіль та спеції — до свого смаку;

олія соняшникова — для смаження.

Спосіб приготування

Помідори, болгарський перець і цибулю нарізати кубиками. Викласти овочі на сковорідку, змащену невеликою кількістю олії, додати сіль та спеції. Перемішати й обсмажувати під кришкою на середньому вогні до м’якості.

Помідори та цибуля. Фото: кадр з відео

Додати подрібнений часник і томатне пюре, ретельно перемішати, щоб інгредієнти поєдналися в однорідну ароматну основу. Тушкувати ще кілька хвилин.

Яйця та овочі. Фото: кадр з відео

У готову овочеву масу вбити яйця, посолити, накрити кришкою та готувати приблизно 6 хвилин, поки білки не схопляться, а жовтки залишаться ніжними. Подавати страву гарячою з ароматним хлібом чи лавашем.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.