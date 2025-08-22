Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Если не готовите это блюдо на завтрак, то не знаете этот рецепт arrow

Если не готовите это блюдо на завтрак, то не знаете этот рецепт

22 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Шакшука — рецепт приготовления вкусного завтрака из яиц и овощей
Шакшука на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Шакшука — это блюдо, которое сочетает яркие овощи и нежные яйца в одном аппетитном сочетании. Она прекрасно подходит на утро и дарит заряд энергии на целый день. Этот рецепт поможет быстро приготовить ароматный и сытный завтрак, который точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • помидоры — 2 шт.;
  • перец болгарский — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томатное пюре — 2 ст. л.;
  • яйца — 4 шт.;
  • соль и специи — по своему вкусу;
  • масло подсолнечное — для жарки.

Способ приготовления

Помидоры, болгарский перец и лук нарезать кубиками. Выложить овощи на сковородку, смазанную небольшим количеством масла, добавить соль и специи. Перемешать и обжаривать под крышкой на среднем огне до мягкости.

як приготувати шакшуку
Помидоры и лук. Фото: кадр из видео

Добавить измельченный чеснок и томатное пюре, тщательно перемешать, чтобы ингредиенты соединились в однородную ароматную основу. Тушить еще несколько минут.

рецепт шакшуки
Яйца и овощи. Фото: кадр из видео

В готовую овощную массу вбить яйца, посолить, накрыть крышкой и готовить примерно 6 минут, пока белки не схватятся, а желтки останутся нежными. Подавать блюдо горячим с ароматным хлебом или лавашем.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

яйца рецепт помидоры шакшука идея для завтрака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации