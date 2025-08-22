Шакшука — рецепт приготовления вкусного завтрака из яиц и овощей

Если не готовите это блюдо на завтрак, то не знаете этот рецепт
Шакшука — это блюдо, которое сочетает яркие овощи и нежные яйца в одном аппетитном сочетании. Она прекрасно подходит на утро и дарит заряд энергии на целый день. Этот рецепт поможет быстро приготовить ароматный и сытный завтрак, который точно понравится всей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- помидоры — 2 шт.;
- перец болгарский — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатное пюре — 2 ст. л.;
- яйца — 4 шт.;
- соль и специи — по своему вкусу;
- масло подсолнечное — для жарки.
Способ приготовления
Помидоры, болгарский перец и лук нарезать кубиками. Выложить овощи на сковородку, смазанную небольшим количеством масла, добавить соль и специи. Перемешать и обжаривать под крышкой на среднем огне до мягкости.
Добавить измельченный чеснок и томатное пюре, тщательно перемешать, чтобы ингредиенты соединились в однородную ароматную основу. Тушить еще несколько минут.
В готовую овощную массу вбить яйца, посолить, накрыть крышкой и готовить примерно 6 минут, пока белки не схватятся, а желтки останутся нежными. Подавать блюдо горячим с ароматным хлебом или лавашем.
