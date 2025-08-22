Шакшука — рецепт приготовления вкусного завтрака из яиц и овощей

Шакшука на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Шакшука — это блюдо, которое сочетает яркие овощи и нежные яйца в одном аппетитном сочетании. Она прекрасно подходит на утро и дарит заряд энергии на целый день. Этот рецепт поможет быстро приготовить ароматный и сытный завтрак, который точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

помидоры — 2 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатное пюре — 2 ст. л.;

яйца — 4 шт.;

соль и специи — по своему вкусу;

масло подсолнечное — для жарки.

Способ приготовления

Помидоры, болгарский перец и лук нарезать кубиками. Выложить овощи на сковородку, смазанную небольшим количеством масла, добавить соль и специи. Перемешать и обжаривать под крышкой на среднем огне до мягкости.

Помидоры и лук. Фото: кадр из видео

Добавить измельченный чеснок и томатное пюре, тщательно перемешать, чтобы ингредиенты соединились в однородную ароматную основу. Тушить еще несколько минут.

Яйца и овощи. Фото: кадр из видео

В готовую овощную массу вбить яйца, посолить, накрыть крышкой и готовить примерно 6 минут, пока белки не схватятся, а желтки останутся нежными. Подавать блюдо горячим с ароматным хлебом или лавашем.

