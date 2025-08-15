Відео
Відео

Бессарабські плацинди на сніданок — смачніші, ніж хачапурі

15 серпня 2025 05:01
Юлія Щербак
Юлія Щербак
Редактор
Бессарабські плацинди на сніданок — неймовірно смачні, ніжніші за хачапурі
Бессарабські плацинди. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Бессарабські плацинди на сніданок — це справжня кулінарна насолода. Поєднання ніжного еластичного тіста, великої кількості свіжого кропу та двох видів сиру створює ідеальний смак, який підкорює з першого шматочка. Приготуйте їх вранці, і аромат свіжоспеченої випічки збере всю родину за столом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо для коханих.

Вам знадобиться:

  • борошно — 500 г;
  • сіль — щіпка;
  • олія — 100 мл.;
  • вода — 300 мл.

Для начинки:

  • кріп — 1 пучок;
  • сир — 300 г;
  • сулугуні та бринза — 300 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибоку миску просіяти борошно, додати сіль, 3 ст. л. рослинної олії та воду. Замісити м’яке, еластичне тісто, залишити його відпочити на 15 хвилин.

рецепт хачапурі
Рослинна олія. Фото: кадр з відео

Кріп дрібно нарізати. Сир, сулугуні та бринзу натерти або розім’яти виделкою, змішати з кропом, жовтком, сіллю та перцем.

бессарабські плацинди
Сир та зелень. Фото: кадр з відео

Тісто розділити на кульки та залишити на 5–10 хвилин.

бессарабські плацинди на сніданок
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Кожну кульку тонко розкачати, викласти начинку в центр та сформувати конвертик.

смачні бессарабські плацинди на сніданок
Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з олією, обсмажити плацинди з обох боків до золотистої скоринки.

рецепт бессарабських плацинд на сніданок
Плацинда на пательні. Фото: кадр з відео

Викласти на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.

хачапурі рецепт кисломолочний сир ідея для сніданку тісто
