Бессарабські плацинди на сніданок — неймовірно смачні, ніжніші за хачапурі

Бессарабські плацинди. Фото: кадр з відео

Бессарабські плацинди на сніданок — це справжня кулінарна насолода. Поєднання ніжного еластичного тіста, великої кількості свіжого кропу та двох видів сиру створює ідеальний смак, який підкорює з першого шматочка. Приготуйте їх вранці, і аромат свіжоспеченої випічки збере всю родину за столом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо для коханих.

Вам знадобиться:

борошно — 500 г;

сіль — щіпка;

олія — 100 мл.;

вода — 300 мл.

Для начинки:

кріп — 1 пучок;

сир — 300 г;

сулугуні та бринза — 300 г;

жовток — 1 шт.;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибоку миску просіяти борошно, додати сіль, 3 ст. л. рослинної олії та воду. Замісити м’яке, еластичне тісто, залишити його відпочити на 15 хвилин.

Рослинна олія. Фото: кадр з відео

Кріп дрібно нарізати. Сир, сулугуні та бринзу натерти або розім’яти виделкою, змішати з кропом, жовтком, сіллю та перцем.

Сир та зелень. Фото: кадр з відео

Тісто розділити на кульки та залишити на 5–10 хвилин.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Кожну кульку тонко розкачати, викласти начинку в центр та сформувати конвертик.

Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з олією, обсмажити плацинди з обох боків до золотистої скоринки.

Плацинда на пательні. Фото: кадр з відео

Викласти на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.

