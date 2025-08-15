Бессарабские плацинды на завтрак — невероятно вкусные, нежнее хачапури

Бессарабские плацинды на завтрак — вкуснее, чем хачапури
Бессарабские плацинды на завтрак — это настоящее кулинарное наслаждение. Сочетание нежного эластичного теста, большого количества свежего укропа и двух видов сыра создает идеальный вкус, который покоряет с первого кусочка. Приготовьте их утром, и аромат свежеиспеченной выпечки соберет всю семью за столом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим для любимых.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- соль — щепотка;
- масло — 100 мл.;
- вода — 300 мл.
Для начинки:
- укроп — 1 пучок;
- сыр — 300 г;
- сулугуни и брынза — 300 г;
- желток — 1 шт.;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
В глубокую миску просеять муку, добавить соль, 3 ст. л. растительного масла и воду. Замесить мягкое, эластичное тесто, оставить его отдохнуть на 15 минут.
Укроп мелко нарезать. Сыр, сулугуни и брынзу натереть или размять вилкой, смешать с укропом, желтком, солью и перцем.
Тесто разделить на шарики и оставить на 5-10 минут.
Каждый шарик тонко раскатать, выложить начинку в центр и сформировать конвертик.
Разогреть сковороду с маслом, обжарить плацинды с обеих сторон до золотистой корочки.
Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
