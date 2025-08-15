Видео
Бессарабские плацинды на завтрак — вкуснее, чем хачапури

15 августа 2025 05:01
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Бессарабские плацинды на завтрак — невероятно вкусные, нежнее хачапури
Бессарабские плацинды. Фото: кадр из видео
Бессарабские плацинды на завтрак — это настоящее кулинарное наслаждение. Сочетание нежного эластичного теста, большого количества свежего укропа и двух видов сыра создает идеальный вкус, который покоряет с первого кусочка. Приготовьте их утром, и аромат свежеиспеченной выпечки соберет всю семью за столом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим для любимых.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • соль — щепотка;
  • масло — 100 мл.;
  • вода — 300 мл.

Для начинки:

  • укроп — 1 пучок;
  • сыр — 300 г;
  • сулугуни и брынза — 300 г;
  • желток — 1 шт.;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокую миску просеять муку, добавить соль, 3 ст. л. растительного масла и воду. Замесить мягкое, эластичное тесто, оставить его отдохнуть на 15 минут.

рецепт хачапурі
Растительное масло. Фото: кадр из видео

Укроп мелко нарезать. Сыр, сулугуни и брынзу натереть или размять вилкой, смешать с укропом, желтком, солью и перцем.

бессарабські плацинди
Сыр и зелень. Фото: кадр из видео

Тесто разделить на шарики и оставить на 5-10 минут.

бессарабські плацинди на сніданок
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Каждый шарик тонко раскатать, выложить начинку в центр и сформировать конвертик.

смачні бессарабські плацинди на сніданок
Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с маслом, обжарить плацинды с обеих сторон до золотистой корочки.

рецепт бессарабських плацинд на сніданок
Плацинда на сковороде. Фото: кадр из видео

Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

хачапури рецепт творог идея для завтрака тесто
