Бессарабские плацинды на завтрак — невероятно вкусные, нежнее хачапури

Бессарабские плацинды. Фото: кадр из видео

Бессарабские плацинды на завтрак — это настоящее кулинарное наслаждение. Сочетание нежного эластичного теста, большого количества свежего укропа и двух видов сыра создает идеальный вкус, который покоряет с первого кусочка. Приготовьте их утром, и аромат свежеиспеченной выпечки соберет всю семью за столом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим для любимых.

Вам понадобится:

мука — 500 г;

соль — щепотка;

масло — 100 мл.;

вода — 300 мл.

Для начинки:

укроп — 1 пучок;

сыр — 300 г;

сулугуни и брынза — 300 г;

желток — 1 шт.;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокую миску просеять муку, добавить соль, 3 ст. л. растительного масла и воду. Замесить мягкое, эластичное тесто, оставить его отдохнуть на 15 минут.

Растительное масло. Фото: кадр из видео

Укроп мелко нарезать. Сыр, сулугуни и брынзу натереть или размять вилкой, смешать с укропом, желтком, солью и перцем.

Сыр и зелень. Фото: кадр из видео

Тесто разделить на шарики и оставить на 5-10 минут.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Каждый шарик тонко раскатать, выложить начинку в центр и сформировать конвертик.

Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с маслом, обжарить плацинды с обеих сторон до золотистой корочки.

Плацинда на сковороде. Фото: кадр из видео

Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

