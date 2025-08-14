Гарячі бутерброди з батоном, яйцем і сиром за 5 хвилин — швидкий сніданок

Гарячі бутерброди. Фото: кадр з відео

Гарячі бутерброди з батоном, яйцем і сиром — це ідеальний варіант швидкого сніданку, коли часу зовсім мало, а хочеться чогось ситного та смачного. Хрусткий батон, ніжна яєчна начинка, розплавлений сир і соковиті помідори створюють чудове поєднання смаків. Готуються вони всього за 5–7 хвилин у духовці, тож ви зможете насолодитися ароматним і гарячим сніданком без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

батон — 1 шт.;

яйця (варені) — 3 шт.;

твердий сир — 100 г;

помідори чері — 5–6 шт.;

часник — 2 зубчики;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати батон скибочками та викласти на застелений пергаментом деко. Варені яйця, твердий сир і часник натерти на дрібній тертці.

Помідори та сир. Фото: кадр з відео

Помідори чері дрібно нарізати та додати до натертих інгредієнтів. Заправити майонезом, посолити й добре перемішати.

Батон з начинкою. Фото: кадр з відео

Викласти по 1–2 чайні ложки начинки на кожну скибочку батона.

Бутерброди з начинкою. Фото: кадр з відео

Випікати у розігрітій до 200°C духовці 5–7 хвилин, доки сир не розплавиться, а батон не стане золотистим. Подавати одразу, поки бутерброди гарячі та ароматні.

