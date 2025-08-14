Відео
Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин — знадобиться батон

14 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Гарячі бутерброди з батоном, яйцем і сиром за 5 хвилин — швидкий сніданок
Гарячі бутерброди. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Гарячі бутерброди з батоном, яйцем і сиром — це ідеальний варіант швидкого сніданку, коли часу зовсім мало, а хочеться чогось ситного та смачного. Хрусткий батон, ніжна яєчна начинка, розплавлений сир і соковиті помідори створюють чудове поєднання смаків. Готуються вони всього за 5–7 хвилин у духовці, тож ви зможете насолодитися ароматним і гарячим сніданком без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • батон — 1 шт.;
  • яйця (варені) — 3 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • помідори чері — 5–6 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати батон скибочками та викласти на застелений пергаментом деко. Варені яйця, твердий сир і часник натерти на дрібній тертці.

гарячі буетрброди на сніданок
Помідори та сир. Фото: кадр з відео

Помідори чері дрібно нарізати та додати до натертих інгредієнтів. Заправити майонезом, посолити й добре перемішати.

бутерброди на сніданок за 5 хвилин
Батон з начинкою. Фото: кадр з відео

Викласти по 1–2 чайні ложки начинки на кожну скибочку батона.

гарчі бутерброди в духовці за 5 хвилин
Бутерброди з начинкою. Фото: кадр з відео

Випікати у розігрітій до 200°C духовці 5–7 хвилин, доки сир не розплавиться, а батон не стане золотистим. Подавати одразу, поки бутерброди гарячі та ароматні.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

бутерброд рецепт хліб бутерброд з сиром та ковбасою ідея для сніданку
