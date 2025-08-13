Гарячі коржики на сніданок — рецепт приготування на сметані

Коржики зі сметаною. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячі коржики на сніданок — це ідеальний початок дня для тих, хто любить домашню випічку без зайвого клопоту. Вони виходять тонкими, пухкими, з ніжним сметанним ароматом і рум’яною скоринкою. Секрет у простому тісті та швидкому приготуванні: всього кілька хвилин — і на столі вже теплі коржики, які так і просяться, щоб їх з’їли з чаєм, кавою або склянкою молока.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

сметана — 250 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

вода — 2 ст. л.;

розпушувач або сода — 1,5 ч. л.;

борошно — 350–400 г.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром і сіллю. Додати сметану та воду, перемішати до однорідності. Борошно змішати з розпушувачем, просіяти та поступово додавати до рідкої маси, замішуючи м’яке, злегка липке тісто. Місити недовго — кілька хвилин ложкою. Накрити й залишити на 20 хвилин.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Присипати стіл борошном, обім’яти тісто, сформувати "ковбаску" та нарізати на шматочки. З кожного сформувати кульку й розкачати тонкий коржик діаметром приблизно з тарілку та товщиною 2–3 мм.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити на розігрітій сухій сковороді по 1–2 хвилини з кожного боку до рум’яності. Готові гарячі коржики одразу змащувати сметаною, щоб вони стали ще м’якшими та ароматнішими. Подавати гарячими.

