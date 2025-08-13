Горячие лепешки на завтрак — рецепт приготовления на сметане

Горячие лепешки на завтрак — понадобится 200 г сметаны
Горячие лепешки на завтрак — это идеальное начало дня для тех, кто любит домашнюю выпечку без лишних хлопот. Они получаются тонкими, воздушными, с нежным сметанным ароматом и румяной корочкой. Секрет в простом тесте и быстром приготовлении: всего несколько минут — и на столе уже теплые лепешки, которые так и просятся, чтобы их съели с чаем, кофе или стаканом молока.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сметана — 250 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- вода — 2 ст. л.;
- разрыхлитель или сода — 1,5 ч. л.;
- мука — 350-400 г.
Способ приготовления
В миске взбить яйца с сахаром и солью. Добавить сметану и воду, перемешать до однородности. Муку смешать с разрыхлителем, просеять и постепенно добавлять к жидкой массе, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Месить недолго — несколько минут ложкой. Накрыть и оставить на 20 минут.
Присыпать стол мукой, обомять тесто, сформировать "колбаску" и нарезать на кусочки. Из каждого сформировать шарик и раскатать тонкую лепешку диаметром примерно с тарелку и толщиной 2-3 мм.
Жарить на разогретой сухой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны до румяности. Готовые горячие лепешки сразу смазывать сметаной, чтобы они стали еще мягче и ароматнее. Подавать горячими.
