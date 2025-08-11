Два рецепти лінивих сосисок у лаваші та тісті — готуйте на сніданок або перекус

Два рецепти лінивих сосисок в тісті — знадобиться лаваш
Швидкі й ситні закуски — те, що потрібно для сніданку або несподіваного перекусу. Пропонуємо два рецепти лінивих сосисок. У лаваші з кляром та в листковому тісті, запечених до хрумкої скоринки. Мінімум зусиль — максимум смаку, особливо в поєднанні з розплавленим сиром.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Для варіанту № 1 вам знадобиться:
- лаваш — 2–3 шт.;
- сосиски — 5 шт.;
- твердий сир — 120 г;
- яйця — 3 шт.;
- сіль — дрібка;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- олія — для смаження.
Для варіанту № 2 вам знадобиться:
- листкове тісто — 500 г;
- сосиски для хот-догів — 5 шт.;
- твердий сир — 120 г;
- кетчуп — до свого смаку.
Варіант № 1 — ліниві сосиски у лаваші:
Нарізати лаваш на прямокутники такого розміру, щоб можна було загорнути сосиску. На кожен шматок викласти сосиску та тонку смужку сиру. Загорнути лаваш щільною трубочкою.
У мисці збити яйця з дрібкою солі та перцем — це буде кляр. Кожну загорнуту сосиску вмочити в кляр, перекладаючи одразу на розігріту сковорідку з олією.
Обсмажити до золотистої скоринки з усіх боків. Подавати гарячими — з кетчупом або сметанним соусом.
Варіант № 2 — сосиски в листковому тісті:
Тісто розморозити заздалегідь, розкачати та розрізати на прямокутники. На одну сторону кожного прямокутника викласти сосиску, трохи натертого сиру та, за бажанням, краплю кетчупу.
З іншого краю зробити кілька надрізів, а потім згорнути тісто рулетом до центру, щоб надрізи опинились зверху. Викласти на деко, застелене пергаментом. За бажанням змастити жовтком.
Запікати у розігрітій духовці при температурі 180 °С приблизно 20–25 хвилин — до рум’яності. Виймаючи з духовки, Ви отримаєте гарячі, ароматні закуски з хрусткою скоринкою.
