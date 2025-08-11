Два рецепти лінивих сосисок у лаваші та тісті — готуйте на сніданок або перекус

Ліниві сосиски в тісті. Фото: кадр з відео

Швидкі й ситні закуски — те, що потрібно для сніданку або несподіваного перекусу. Пропонуємо два рецепти лінивих сосисок. У лаваші з кляром та в листковому тісті, запечених до хрумкої скоринки. Мінімум зусиль — максимум смаку, особливо в поєднанні з розплавленим сиром.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Реклама

Читайте також:

Для варіанту № 1 вам знадобиться:

лаваш — 2–3 шт.;

сосиски — 5 шт.;

твердий сир — 120 г;

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

чорний мелений перець — до свого смаку;

олія — для смаження.

Для варіанту № 2 вам знадобиться:

листкове тісто — 500 г;

сосиски для хот-догів — 5 шт.;

твердий сир — 120 г;

кетчуп — до свого смаку.

Варіант № 1 — ліниві сосиски у лаваші:

Нарізати лаваш на прямокутники такого розміру, щоб можна було загорнути сосиску. На кожен шматок викласти сосиску та тонку смужку сиру. Загорнути лаваш щільною трубочкою.

Лаваш, сосиска та сир. Фото: кадр з відео

У мисці збити яйця з дрібкою солі та перцем — це буде кляр. Кожну загорнуту сосиску вмочити в кляр, перекладаючи одразу на розігріту сковорідку з олією.

Сосиска в лаваші та клярі. Фото: кадр з відео

Обсмажити до золотистої скоринки з усіх боків. Подавати гарячими — з кетчупом або сметанним соусом.

Варіант № 2 — сосиски в листковому тісті:

Тісто розморозити заздалегідь, розкачати та розрізати на прямокутники. На одну сторону кожного прямокутника викласти сосиску, трохи натертого сиру та, за бажанням, краплю кетчупу.

Тісто, кетчуп, сир та сосиски. Фото: кадр з відео

З іншого краю зробити кілька надрізів, а потім згорнути тісто рулетом до центру, щоб надрізи опинились зверху. Викласти на деко, застелене пергаментом. За бажанням змастити жовтком.

Сосиски в тісті на деко. Фото: кадр з відео

Запікати у розігрітій духовці при температурі 180 °С приблизно 20–25 хвилин — до рум’яності. Виймаючи з духовки, Ви отримаєте гарячі, ароматні закуски з хрусткою скоринкою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.