Два рецепта ленивых сосисок в лаваше и тесте — готовьте на завтрак или перекус

Два рецепта ленивых сосисок в тесте — понадобится лаваш
Быстрые и сытные закуски — то, что нужно для завтрака или неожиданного перекуса. Предлагаем два рецепта ленивых сосисок. В лаваше с кляром и в слоеном тесте, запеченных до хрустящей корочки. Минимум усилий — максимум вкуса, особенно в сочетании с расплавленным сыром.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Для варианта № 1 вам понадобится:
- лаваш — 2-3 шт.;
- сосиски — 5 шт.;
- твердый сыр — 120 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для варианта № 2 вам понадобится:
- слоеное тесто — 500 г;
- сосиски для хот-догов — 5 шт.;
- твердый сыр — 120 г;
- кетчуп — по своему вкусу.
Вариант № 1 — ленивые сосиски в лаваше:
Нарезать лаваш на прямоугольники такого размера, чтобы можно было завернуть сосиску. На каждый кусок выложить сосиску и тонкую полоску сыра. Завернуть лаваш плотной трубочкой.
В миске взбить яйца со щепоткой соли и перцем — это будет кляр. Каждую завернутую сосиску обмакнуть в кляр, перекладывая сразу на разогретую сковородку с маслом.
Обжарить до золотистой корочки со всех сторон. Подавать горячими — с кетчупом или сметанным соусом.
Вариант № 2 — сосиски в слоеном тесте:
Тесто разморозить заранее, раскатать и разрезать на прямоугольники. На одну сторону каждого прямоугольника выложить сосиску, немного натертого сыра и, по желанию, каплю кетчупа.
С другого края сделать несколько надрезов, а затем свернуть тесто рулетом к центру, чтобы надрезы оказались сверху. Выложить на противень, застеленный пергаментом. По желанию смазать желтком.
Запекать в разогретой духовке при температуре 180 °С примерно 20-25 минут — до румяности. Вынимая из духовки, Вы получите горячие, ароматные закуски с хрустящей корочкой.
