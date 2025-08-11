Два рецепта ленивых сосисок в лаваше и тесте — готовьте на завтрак или перекус

Ленивые сосиски в тесте. Фото: кадр из видео

Быстрые и сытные закуски — то, что нужно для завтрака или неожиданного перекуса. Предлагаем два рецепта ленивых сосисок. В лаваше с кляром и в слоеном тесте, запеченных до хрустящей корочки. Минимум усилий — максимум вкуса, особенно в сочетании с расплавленным сыром.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Для варианта № 1 вам понадобится:

лаваш — 2-3 шт.;

сосиски — 5 шт.;

твердый сыр — 120 г;

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

черный молотый перец — по своему вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для варианта № 2 вам понадобится:

слоеное тесто — 500 г;

сосиски для хот-догов — 5 шт.;

твердый сыр — 120 г;

кетчуп — по своему вкусу.

Вариант № 1 — ленивые сосиски в лаваше:

Нарезать лаваш на прямоугольники такого размера, чтобы можно было завернуть сосиску. На каждый кусок выложить сосиску и тонкую полоску сыра. Завернуть лаваш плотной трубочкой.

Лаваш, сосиска и сыр. Фото: кадр из видео

В миске взбить яйца со щепоткой соли и перцем — это будет кляр. Каждую завернутую сосиску обмакнуть в кляр, перекладывая сразу на разогретую сковородку с маслом.

Сосиска в лаваше и кляре. Фото: кадр из видео

Обжарить до золотистой корочки со всех сторон. Подавать горячими — с кетчупом или сметанным соусом.

Вариант № 2 — сосиски в слоеном тесте:

Тесто разморозить заранее, раскатать и разрезать на прямоугольники. На одну сторону каждого прямоугольника выложить сосиску, немного натертого сыра и, по желанию, каплю кетчупа.

Тесто, кетчуп, сыр и сосиски. Фото: кадр из видео

С другого края сделать несколько надрезов, а затем свернуть тесто рулетом к центру, чтобы надрезы оказались сверху. Выложить на противень, застеленный пергаментом. По желанию смазать желтком.

Сосиски в тесте на деко. Фото: кадр из видео

Запекать в разогретой духовке при температуре 180 °С примерно 20-25 минут — до румяности. Вынимая из духовки, Вы получите горячие, ароматные закуски с хрустящей корочкой.

