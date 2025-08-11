Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Два рецепта ленивых сосисок в тесте — понадобится лаваш arrow

Два рецепта ленивых сосисок в тесте — понадобится лаваш

11 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Два рецепта ленивых сосисок в лаваше и тесте — готовьте на завтрак или перекус
Ленивые сосиски в тесте. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Быстрые и сытные закуски — то, что нужно для завтрака или неожиданного перекуса. Предлагаем два рецепта ленивых сосисок. В лаваше с кляром и в слоеном тесте, запеченных до хрустящей корочки. Минимум усилий — максимум вкуса, особенно в сочетании с расплавленным сыром.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Для варианта № 1 вам понадобится:

  • лаваш — 2-3 шт.;
  • сосиски — 5 шт.;
  • твердый сыр — 120 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для варианта № 2 вам понадобится:

  • слоеное тесто — 500 г;
  • сосиски для хот-догов — 5 шт.;
  • твердый сыр — 120 г;
  • кетчуп — по своему вкусу.

Вариант № 1 — ленивые сосиски в лаваше:

Нарезать лаваш на прямоугольники такого размера, чтобы можно было завернуть сосиску. На каждый кусок выложить сосиску и тонкую полоску сыра. Завернуть лаваш плотной трубочкой.

ліниві сосиски у лаваші
Лаваш, сосиска и сыр. Фото: кадр из видео

В миске взбить яйца со щепоткой соли и перцем — это будет кляр. Каждую завернутую сосиску обмакнуть в кляр, перекладывая сразу на разогретую сковородку с маслом.

смажені ліниві сосиски
Сосиска в лаваше и кляре. Фото: кадр из видео

Обжарить до золотистой корочки со всех сторон. Подавать горячими — с кетчупом или сметанным соусом.

Вариант № 2 — сосиски в слоеном тесте:

Тесто разморозить заранее, раскатать и разрезать на прямоугольники. На одну сторону каждого прямоугольника выложить сосиску, немного натертого сыра и, по желанию, каплю кетчупа.

ліниві сосиски в тісті
Тесто, кетчуп, сыр и сосиски. Фото: кадр из видео

С другого края сделать несколько надрезов, а затем свернуть тесто рулетом к центру, чтобы надрезы оказались сверху. Выложить на противень, застеленный пергаментом. По желанию смазать желтком.

смачні сосиски в тісті на сніданок
Сосиски в тесте на деко. Фото: кадр из видео

Запекать в разогретой духовке при температуре 180 °С примерно 20-25 минут — до румяности. Вынимая из духовки, Вы получите горячие, ароматные закуски с хрустящей корочкой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет - небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт идея для завтрака лаваш сосиска в тесте сосиски
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации