Так млинці мало хто готує — бендерики з фаршем на сніданок

Бендерики з фаршем. Фото: кадр з відео

Якщо звичайні млинці вам набридли — спробуйте приготувати бендерики з фаршем. Цей рецепт відкриє знайому страву з нового боку: тонке млинцеве тісто, соковита начинка та апетитна золотава скоринка. Готуються просто, а смак — як у кафе.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

борошно — 130 г (1 склянка);

молоко — 400 мл (2 склянки);

олія рослинна — 2 ст. л.

Для начинки:

цибуля — 1 велика або 2 середні;

м’ясний фарш — 500 г;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з сіллю й цукром. Додати борошно, поступово вливаючи молоко, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок.

Тісто для млинців. Фото: кадр з відео

Додати олію й залишити тісто постояти 10–15 хвилин.

Фарш та цибуля. Фото: кадр з відео

Паралельно приготувати начинку: цибулю дрібно нарізати й змішати з м’ясним фаршем. Посолити й поперчити до свого смаку. Можна додати трохи води або бульйону, щоб начинка була соковитішою.

Смажені млинці. Фото: кадр з відео

На добре розігрітій сковороді підсмажити млинці — тонкі, еластичні, щоб зручно було загортати. На кожен млинець викладати начинку й загортати конвертиком.

Млинці та фарш. Фото: кадр з відео

Обсмажити бендерики на сковороді з двох боків до золотистої скоринки або запекти в духовці при 180°C приблизно 10–15 хвилин.

Смажені бендерики. Фото: кадр з відео

Смачні, соковиті та поживні бендерики — чудовий варіант сніданку або перекусу, який смакуватиме всій родині.

