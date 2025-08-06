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Ліниві хачапурі на сніданок за 15 хвилин — легкий бабусин рецепт

6 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Ліниві хачапурі на сніданок за 15 хвилин — рецепт з фото за простим бабусиним методом
Ліниві хачапурі. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ліниві хачапурі — це чудовий варіант швидкого сніданку для всієї родини. Замішується тісто за лічені хвилини з найпростіших інгредієнтів, а готові хачапурі виходять м’якими, ароматними та надзвичайно ситними. Бабусин рецепт не вимагає складних етапів чи техніки — усе просто, доступно та перевірено часом. Подавати можна з улюбленим сиром, зеленню або сметаною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради

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Вам знадобиться:

  • кефір або кисле молоко — 420 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • олія — 5 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • борошно — 700 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску влити кефір або кисле молоко, додати яйце, сіль, цукор та олію. Добре перемішати вінчиком або ложкою.

ліниві хачапурі на сніданок за 15 хвилин
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Додати розпушувач і частинами вводити просіяне борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Воно не повинно липнути до рук, але й не бути занадто тугим.

ліниві хачапурі на сніданок
Тісто для хачапурі. Фото: кадр з відео

Розділити тісто на частини, кожну розкачати або приплюснути руками до форми коржика.  За бажанням можна додати сир всередину або зверху.

смачні ліниві хачапурі на сніданок
Приготування хачапурі. Фото: кадр з відео

Обсмажити на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії з обох боків до золотистої скоринки.

швидкі ліниві хачапурі на сніданок
Смажені хачапурі. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими — зі сметаною, зеленню або просто так. Хачапурі довго залишаються м’якими, тому їх зручно брати із собою або готувати на кілька днів наперед.

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