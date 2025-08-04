Хачапурі з сиром на сковороді — рецепт з фото швидкого сніданку за 10 хвилин

Хачапурі з сиром. Фото: кадр з відео

Цей варіант хачапурі — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати смачний сніданок за 10 хвилин. Без довгого замішування тіста, без розкатування — усе змішується в одній мисці, а далі залишається тільки підсмажити. Сир розплавлюється всередині, а ззовні утворюється рум’яна скоринка. Це ідеальний варіант для буднього ранку, коли часу обмаль, а хочеться чогось гарячого й домашнього.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

борошно — 150 г (1 скл. об’ємом 250 мл.);

яйце — 1 шт.;

молоко — 250 мл (1 скл.);

сир сулугуні — 200 г;

сіль — до свого смаку;

вершкове масло — для смаження.

Спосіб приготування

Сир натерти на великій тертці. У глибокій мисці змішати молоко, яйце, сіль і борошно. Ретельно перемішати, щоб не було грудочок.

Натертий сир. Фото: кадр з відео

Додати натертий сир і знову перемішати — тісто має бути трохи густішим за млинцеве.

Приготування хачапурі. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з невеликою кількістю вершкового масла. Вилити тісто, розрівняти ложкою або лопаткою. Смажити хачапурі на середньому вогні до золотистої скоринки з одного боку, потім обережно перевернути та підсмажити з іншого.

Смажені хачапурі. Фото: кадр з відео

Подавати гарячим зі сметаною, йогуртом або просто так. Можна нарізати порційними шматочками, як піцу.

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