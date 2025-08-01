Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Сирно-рисова запіканка, як в дитинстві — рецепт на сніданок arrow

Сирно-рисова запіканка, як в дитинстві — рецепт на сніданок

1 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Сирно-рисова запіканка — рецепт з фото, як у дитинстві
Сирно-рисова запіканка. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ця запіканка — справжній смак дитинства. Поєднання м’якого сиру, розсипчастого рису, солодких родзинок і ноток цитруса створює ідеальний сніданок чи десерт. Вона ніжна, ароматна, рум’яна зверху й соковита всередині. Готується дуже просто — підходить як для дітей, так і для дорослих, які хочуть повернутись у найтепліші спогади.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня Олени

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • відварений рис — 350 г (приблизно 100 г сирого);
  • сир кисломолочний — 350 г;
  • цукор — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • вершкове масло (розтоплене) — 50 г;
  • родзинки — 100 г (або більше за бажанням);
  • цедра апельсина або лимона — до свого смаку.

Спосіб приготування

Заздалегідь відварити рис і дати йому повністю охолонути. Якщо родзинки тверді — замочити їх у гарячій воді на 10 хвилин, потім обсушити.

Сирно-рисова запіканка
Сир та яйця. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці з'єднати кисломолочний сир, рис, яйця, цукор, розтоплене масло, подрібнену цедру цитруса та родзинки. Добре перемішати ложкою або міксером на низьких обертах.

Сирно-рисова запіканка на сніданок
Родзинки та рис. Фото: кадр з відео

Форму для випікання змастити вершковим маслом або застелити пергаментом. Вилити масу у форму, розрівняти.

Рецепт запіканки з рисом та сиром на сніданок
Сирна маса у формі для випікання. Фото: кадр з відео

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 30–40 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати теплою або охолодженою зі сметаною, варенням або згущеним молоком.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рис рецепт запіканки ідея для сніданку рецепт сніданка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації