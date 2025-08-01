Сирно-рисова запіканка — рецепт з фото, як у дитинстві

Сирно-рисова запіканка. Фото: кадр з відео

Ця запіканка — справжній смак дитинства. Поєднання м’якого сиру, розсипчастого рису, солодких родзинок і ноток цитруса створює ідеальний сніданок чи десерт. Вона ніжна, ароматна, рум’яна зверху й соковита всередині. Готується дуже просто — підходить як для дітей, так і для дорослих, які хочуть повернутись у найтепліші спогади.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня Олени.

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Вам знадобиться:

відварений рис — 350 г (приблизно 100 г сирого);

сир кисломолочний — 350 г;

цукор — 100 г;

яйця — 2 шт.;

вершкове масло (розтоплене) — 50 г;

родзинки — 100 г (або більше за бажанням);

цедра апельсина або лимона — до свого смаку.

Спосіб приготування

Заздалегідь відварити рис і дати йому повністю охолонути. Якщо родзинки тверді — замочити їх у гарячій воді на 10 хвилин, потім обсушити.

Сир та яйця. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці з'єднати кисломолочний сир, рис, яйця, цукор, розтоплене масло, подрібнену цедру цитруса та родзинки. Добре перемішати ложкою або міксером на низьких обертах.

Родзинки та рис. Фото: кадр з відео

Форму для випікання змастити вершковим маслом або застелити пергаментом. Вилити масу у форму, розрівняти.

Сирна маса у формі для випікання. Фото: кадр з відео

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 30–40 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати теплою або охолодженою зі сметаною, варенням або згущеним молоком.

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