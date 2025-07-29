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Новий рецепт запечених сирників на сніданок — схожі на тістечка

29 липня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Запечені сирники як тістечка — рецепт з фото ідеального сніданку
Сирники з ягодами. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ці сирники — не просто корисний сніданок, а справжній десерт. Завдяки запіканню у формочках і ніжній текстурі вони нагадують повітряні тістечка з ягідною начинкою. Лимонна цедра та ваніль додають особливого аромату, а подача з цукровою пудрою робить їх гідними ресторану. Спробуйте приготувати — і цей рецепт точно стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 500 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — 0,25 ч. л.;
  • цукор — 100 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г;
  • ванільний екстракт — 2 ч. л.;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • ягоди (свіжі або заморожені) — за бажанням;
  • цукрова пудра — для подачі.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з'єднати кисломолочний сир, яйця, сіль, цукор, крохмаль, ванільний екстракт і терту цедру лимона (лише жовту частину). Збити все блендером до повністю однорідної маси.

Запечені сирники як тістечка, рецепт з фото ідеального сніданку
Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Форми для мафінів змастити вершковим маслом і присипати борошном.

Сирники як тістечка, рецепт з фото ідеального сніданку
Сирна маса та ягоди. Фото: gospodynka.com.ua

Розлити сирну масу по 12 формочках, зверху покласти кілька ягід (чорницю або інші до свого смаку).

Смачні сирники як тістечка, рецепт з фото ідеального сніданку
Сирники з ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20–25 хвилин до легкого золотистого кольору. Готові сирники за бажанням посипати цукровою пудрою. Подавати теплими або охолодженими.

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