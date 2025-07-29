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Новый рецепт запеченных сырников на завтрак — похожи на пирожные

29 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Запеченные сырники как пирожные — рецепт с фото идеального завтрака
Сырники с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эти сырники — не просто полезный завтрак, а настоящий десерт. Благодаря запеканию в формочках и нежной текстуре они напоминают воздушные пирожные с ягодной начинкой. Лимонная цедра и ваниль добавляют особого аромата, а подача с сахарной пудрой делает их достойными ресторана. Попробуйте приготовить — и этот рецепт точно станет вашим любимым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог кисломолочный — 500 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • соль — 0,25 ч. л.;
  • сахар — 100 г;
  • кукурузный крахмал — 20 г;
  • ванильный экстракт — 2 ч. л.;
  • цедра лимона — с 1 шт.;
  • ягоды (свежие или замороженные) — по желанию;
  • сахарная пудра — для подачи.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог, яйца, соль, сахар, крахмал, ванильный экстракт и тертую цедру лимона (только желтую часть). Взбить все блендером до полностью однородной массы.

Запечені сирники як тістечка, рецепт з фото ідеального сніданку
Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Формы для маффинов смазать сливочным маслом и присыпать мукой.

Сирники як тістечка, рецепт з фото ідеального сніданку
Творожная масса и ягоды. Фото: gospodynka.com.ua

Разлить творожную массу по 12 формочкам, сверху положить несколько ягод (чернику или другие по своему вкусу).

Смачні сирники як тістечка, рецепт з фото ідеального сніданку
Сырники с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут до легкого золотистого цвета. Готовые сырники по желанию посыпать сахарной пудрой. Подавать теплыми или охлажденными.

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