Запеченные сырники как пирожные — рецепт с фото идеального завтрака

Новый рецепт запеченных сырников на завтрак — похожи на пирожные
Эти сырники — не просто полезный завтрак, а настоящий десерт. Благодаря запеканию в формочках и нежной текстуре они напоминают воздушные пирожные с ягодной начинкой. Лимонная цедра и ваниль добавляют особого аромата, а подача с сахарной пудрой делает их достойными ресторана. Попробуйте приготовить — и этот рецепт точно станет вашим любимым.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный — 500 г;
- яйца — 4 шт.;
- соль — 0,25 ч. л.;
- сахар — 100 г;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- ванильный экстракт — 2 ч. л.;
- цедра лимона — с 1 шт.;
- ягоды (свежие или замороженные) — по желанию;
- сахарная пудра — для подачи.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить творог, яйца, соль, сахар, крахмал, ванильный экстракт и тертую цедру лимона (только желтую часть). Взбить все блендером до полностью однородной массы.
Формы для маффинов смазать сливочным маслом и присыпать мукой.
Разлить творожную массу по 12 формочкам, сверху положить несколько ягод (чернику или другие по своему вкусу).
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут до легкого золотистого цвета. Готовые сырники по желанию посыпать сахарной пудрой. Подавать теплыми или охлажденными.
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