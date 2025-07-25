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Головна arrow Смак arrow Гарячі бутерброди на сніданок — як бургери з МакДональдзу arrow

Гарячі бутерброди на сніданок — як бургери з МакДональдзу

25 липня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Гарячі бутерброди на сніданок — рецепт з фото, як у МакДональдз
Гарячі бутерброди. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ці гарячі бутерброди — справжня знахідка для тих, хто любить смачно та ситно поснідати без зайвих зусиль. За смаком вони нагадують бургери з фастфуду, але готуються вдома з простих інгредієнтів. Рум’яна скоринка, соковитий фарш і розплавлений сир — страва, яка точно сподобається всій родині. Такий сніданок готується усього за 15 хвилин, а з’їдається ще швидше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • батон — кілька скибок;
  • фарш яловичий або змішаний — 300 г;
  • вода холодна — 1 ст. л.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сир тостерний — кілька скибок;
  • помідор — 1 шт.;
  • солоні огірки — 1–2 шт.;
  • кетчуп — до свого смаку;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю почистити та дуже дрібно нарізати, додати до фаршу. Посолити, поперчити й влити холодну воду — це зробить фарш соковитішим. Добре перемішати масу до однорідності.

гарячі бутерброди на сніданок, рецепт з фото
Фарш та цибуля. Фото: кадр з відео

На кожну скибку батона намазати тонкий шар кетчупу. Зверху викласти трохи фаршу, рівномірно розподіляючи по всій поверхні хліба.

смачні гарячі бутерброди на сніданок, рецепт з фото
Яєчна суміш. Фото: кадр з відео

Яйця збити в глибокій тарілці. Кожен бутерброд обережно занурити у збите яйце з боку хліба (не фаршу), а потім викласти на сковорідку розігріту олією — саме фаршем донизу.

ситні гарячі бутерброди на сніданок, рецепт з фото
Хліб та фарш. Фото: кадр з відео

Обсмажити на середньому вогні кілька хвилин, поки фарш не підрум’яниться. Потім акуратно перевернути, викласти на м’ясну сторону кружальця помідорів або солоних огірків, накрити шматочком сиру й прикрити кришкою.

ароматні гарячі бутерброди на сніданок, рецепт з фото
Бутерброди на пательні. Фото: кадр з відео

Готувати ще кілька хвилин, поки сир розплавиться. Подавати гарячими. Бутерброди виходять ніжними, ситними й дуже апетитними. 

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