Гарячі бутерброди на сніданок — рецепт з фото, як у МакДональдз

Гарячі бутерброди. Фото: кадр з відео

Ці гарячі бутерброди — справжня знахідка для тих, хто любить смачно та ситно поснідати без зайвих зусиль. За смаком вони нагадують бургери з фастфуду, але готуються вдома з простих інгредієнтів. Рум’яна скоринка, соковитий фарш і розплавлений сир — страва, яка точно сподобається всій родині. Такий сніданок готується усього за 15 хвилин, а з’їдається ще швидше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

батон — кілька скибок;

фарш яловичий або змішаний — 300 г;

вода холодна — 1 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сир тостерний — кілька скибок;

помідор — 1 шт.;

солоні огірки — 1–2 шт.;

кетчуп — до свого смаку;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю почистити та дуже дрібно нарізати, додати до фаршу. Посолити, поперчити й влити холодну воду — це зробить фарш соковитішим. Добре перемішати масу до однорідності.

Фарш та цибуля. Фото: кадр з відео

На кожну скибку батона намазати тонкий шар кетчупу. Зверху викласти трохи фаршу, рівномірно розподіляючи по всій поверхні хліба.

Яєчна суміш. Фото: кадр з відео

Яйця збити в глибокій тарілці. Кожен бутерброд обережно занурити у збите яйце з боку хліба (не фаршу), а потім викласти на сковорідку розігріту олією — саме фаршем донизу.

Хліб та фарш. Фото: кадр з відео

Обсмажити на середньому вогні кілька хвилин, поки фарш не підрум’яниться. Потім акуратно перевернути, викласти на м’ясну сторону кружальця помідорів або солоних огірків, накрити шматочком сиру й прикрити кришкою.

Бутерброди на пательні. Фото: кадр з відео

Готувати ще кілька хвилин, поки сир розплавиться. Подавати гарячими. Бутерброди виходять ніжними, ситними й дуже апетитними.

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