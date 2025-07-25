Гарячі бутерброди на сніданок — рецепт з фото, як у МакДональдз

Гарячі бутерброди на сніданок — як бургери з МакДональдзу
Ці гарячі бутерброди — справжня знахідка для тих, хто любить смачно та ситно поснідати без зайвих зусиль. За смаком вони нагадують бургери з фастфуду, але готуються вдома з простих інгредієнтів. Рум’яна скоринка, соковитий фарш і розплавлений сир — страва, яка точно сподобається всій родині. Такий сніданок готується усього за 15 хвилин, а з’їдається ще швидше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- батон — кілька скибок;
- фарш яловичий або змішаний — 300 г;
- вода холодна — 1 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сир тостерний — кілька скибок;
- помідор — 1 шт.;
- солоні огірки — 1–2 шт.;
- кетчуп — до свого смаку;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Цибулю почистити та дуже дрібно нарізати, додати до фаршу. Посолити, поперчити й влити холодну воду — це зробить фарш соковитішим. Добре перемішати масу до однорідності.
На кожну скибку батона намазати тонкий шар кетчупу. Зверху викласти трохи фаршу, рівномірно розподіляючи по всій поверхні хліба.
Яйця збити в глибокій тарілці. Кожен бутерброд обережно занурити у збите яйце з боку хліба (не фаршу), а потім викласти на сковорідку розігріту олією — саме фаршем донизу.
Обсмажити на середньому вогні кілька хвилин, поки фарш не підрум’яниться. Потім акуратно перевернути, викласти на м’ясну сторону кружальця помідорів або солоних огірків, накрити шматочком сиру й прикрити кришкою.
Готувати ще кілька хвилин, поки сир розплавиться. Подавати гарячими. Бутерброди виходять ніжними, ситними й дуже апетитними.
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