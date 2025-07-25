Горячие бутерброды на завтрак — рецепт с фото, как в МакДональдз

Горячие бутерброды на завтрак — как бургеры из МакДональдза
Эти горячие бутерброды — настоящая находка для тех, кто любит вкусно и сытно позавтракать без лишних усилий. По вкусу они напоминают бургеры из фастфуда, но готовятся дома из простых ингредиентов. Румяная корочка, сочный фарш и расплавленный сыр — блюдо, которое точно понравится всей семье. Такой завтрак готовится всего за 15 минут, а съедается еще быстрее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- батон — несколько ломтиков;
- фарш говяжий или смешанный — 300 г;
- вода холодная — 1 ст. л.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сыр тостерный — несколько ломтиков;
- помидор — 1 шт.;
- соленые огурцы — 1-2 шт.;
- кетчуп — по своему вкусу;
- соль, черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук почистить и очень мелко нарезать, добавить к фаршу. Посолить, поперчить и влить холодную воду — это сделает фарш более сочным. Хорошо перемешать массу до однородности.
На каждый ломтик батона намазать тонкий слой кетчупа. Сверху выложить немного фарша, равномерно распределяя по всей поверхности хлеба.
Яйца взбить в глубокой тарелке. Каждый бутерброд осторожно окунуть во взбитое яйцо со стороны хлеба (не фарша), а затем выложить на сковородку разогретую маслом — именно фаршем вниз.
Обжарить на среднем огне несколько минут, пока фарш не подрумянится. Затем аккуратно перевернуть, выложить на мясную сторону кружочки помидоров или соленых огурцов, накрыть кусочком сыра и прикрыть крышкой.
Готовить еще несколько минут, пока сыр расплавится. Подавать горячими. Бутерброды получаются нежными, сытными и очень аппетитными.
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