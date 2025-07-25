Горячие бутерброды на завтрак — рецепт с фото, как в МакДональдз

Горячие бутерброды. Фото: кадр из видео

Эти горячие бутерброды — настоящая находка для тех, кто любит вкусно и сытно позавтракать без лишних усилий. По вкусу они напоминают бургеры из фастфуда, но готовятся дома из простых ингредиентов. Румяная корочка, сочный фарш и расплавленный сыр — блюдо, которое точно понравится всей семье. Такой завтрак готовится всего за 15 минут, а съедается еще быстрее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

батон — несколько ломтиков;

фарш говяжий или смешанный — 300 г;

вода холодная — 1 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

сыр тостерный — несколько ломтиков;

помидор — 1 шт.;

соленые огурцы — 1-2 шт.;

кетчуп — по своему вкусу;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук почистить и очень мелко нарезать, добавить к фаршу. Посолить, поперчить и влить холодную воду — это сделает фарш более сочным. Хорошо перемешать массу до однородности.

Фарш и лук. Фото: кадр из видео

На каждый ломтик батона намазать тонкий слой кетчупа. Сверху выложить немного фарша, равномерно распределяя по всей поверхности хлеба.

Яичная смесь. Фото: кадр из видео

Яйца взбить в глубокой тарелке. Каждый бутерброд осторожно окунуть во взбитое яйцо со стороны хлеба (не фарша), а затем выложить на сковородку разогретую маслом — именно фаршем вниз.

Хлеб и фарш. Фото: кадр из видео

Обжарить на среднем огне несколько минут, пока фарш не подрумянится. Затем аккуратно перевернуть, выложить на мясную сторону кружочки помидоров или соленых огурцов, накрыть кусочком сыра и прикрыть крышкой.

Бутерброды на сковороде. Фото: кадр из видео

Готовить еще несколько минут, пока сыр расплавится. Подавать горячими. Бутерброды получаются нежными, сытными и очень аппетитными.

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