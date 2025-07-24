Яєчня з помідорами рецепт приготування з фото — сніданок за 5 хвилин на сковороді

Помідори та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей сніданок готується за лічені хвилини, але має насичений смак і та апетитний вигляд. Соковиті помідори, пряна паприка, тягучий сир і ніжна яєчна текстура — саме те, що потрібно для вдалого ранку. Просто, швидко і дуже смачно!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

помідор — 1 шт.;

сир твердий — 50 г;

цибуля зелена — до свого смаку;

масло вершкове — 1 ст. л.;

олія — трохи, для смаження;

паприка копчена — до свого смаку;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі, перцем і копченою паприкою до однорідності. Помідор нарізати тонкими кружальцями.

Яєчна суміш та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти трохи олії з вершковим маслом, викласти кружечки помідора, посипати перцем і злегка обсмажити з обох боків.

Обережно вилити яйця поверх помідорів, посипати зеленню. Накрити кришкою й смажити 1–2 хвилини на повільному вогні.

Яєчня з помідорами. Фото: smachnenke.com.ua

Коли яйця майже схопляться, додати натертий сир. Готувати ще хвилину під кришкою. Подавати одразу, гарячим.

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