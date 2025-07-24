Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow 1 помідор + 3 яйця та 5 хвилин — смачний сніданок "по-німецьки" arrow

1 помідор + 3 яйця та 5 хвилин — смачний сніданок "по-німецьки"

24 липня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Яєчня з помідорами рецепт приготування з фото — сніданок за 5 хвилин на сковороді
Помідори та яйця. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей сніданок готується за лічені хвилини, але має насичений смак і та апетитний вигляд. Соковиті помідори, пряна паприка, тягучий сир і ніжна яєчна текстура — саме те, що потрібно для вдалого ранку. Просто, швидко і дуже смачно!

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • сир твердий — 50 г;
  • цибуля зелена — до свого смаку;
  • масло вершкове — 1 ст. л.;
  • олія — трохи, для смаження;
  • паприка копчена — до свого смаку;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі, перцем і копченою паприкою до однорідності. Помідор нарізати тонкими кружальцями.

рецепт сніданку по-німецьки
Яєчна суміш та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти трохи олії з вершковим маслом, викласти кружечки помідора, посипати перцем і злегка обсмажити з обох боків.

Обережно вилити яйця поверх помідорів, посипати зеленню. Накрити кришкою й смажити 1–2 хвилини на повільному вогні.

рецепт сніданку за 10 хвилин
Яєчня з помідорами. Фото: smachnenke.com.ua

Коли яйця майже схопляться, додати натертий сир. Готувати ще хвилину під кришкою. Подавати одразу, гарячим.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яйця помідор яєчня ідея для сніданку омлет рецепт сніданка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації