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Главная arrow Вкус arrow 1 помидор + 3 яйца и 5 минут — вкусный завтрак "по-немецки" arrow

1 помидор + 3 яйца и 5 минут — вкусный завтрак "по-немецки"

24 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Яичница с помидорами рецепт приготовления с фото — завтрак за 5 минут на сковороде
Помидоры и яйца. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот завтрак готовится за считанные минуты, но имеет насыщенный вкус и выглядит аппетитно. Сочные помидоры, пряная паприка, тягучий сыр и нежная яичная текстура — именно то, что нужно для удачного утра. Просто, быстро и очень вкусно!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • сыр твердый — 50 г;
  • лук зеленый — по своему вкусу;
  • масло сливочное — 1 ст. л.;
  • масло — немного, для жарки;
  • паприка копченая — по своему вкусу;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, перцем и копченой паприкой до однородности. Помидор нарезать тонкими кружочками.

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Яичная смесь и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть немного масла со сливочным маслом, выложить кружочки помидора, посыпать перцем и слегка обжарить с обеих сторон.

Осторожно вылить яйца поверх помидоров, посыпать зеленью. Накрыть крышкой и жарить 1-2 минуты на медленном огне.

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Яичница с помидорами. Фото: smachnenke.com.ua

Когда яйца почти схватятся, добавить натертый сыр. Готовить еще минуту под крышкой. Подавать сразу, горячим.

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