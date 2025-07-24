Яичница с помидорами рецепт приготовления с фото — завтрак за 5 минут на сковороде

1 помидор + 3 яйца и 5 минут — вкусный завтрак "по-немецки"
Этот завтрак готовится за считанные минуты, но имеет насыщенный вкус и выглядит аппетитно. Сочные помидоры, пряная паприка, тягучий сыр и нежная яичная текстура — именно то, что нужно для удачного утра. Просто, быстро и очень вкусно!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- сыр твердый — 50 г;
- лук зеленый — по своему вкусу;
- масло сливочное — 1 ст. л.;
- масло — немного, для жарки;
- паприка копченая — по своему вкусу;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Взбить яйца со щепоткой соли, перцем и копченой паприкой до однородности. Помидор нарезать тонкими кружочками.
На сковороде разогреть немного масла со сливочным маслом, выложить кружочки помидора, посыпать перцем и слегка обжарить с обеих сторон.
Осторожно вылить яйца поверх помидоров, посыпать зеленью. Накрыть крышкой и жарить 1-2 минуты на медленном огне.
Когда яйца почти схватятся, добавить натертый сыр. Готовить еще минуту под крышкой. Подавать сразу, горячим.
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