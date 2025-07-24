Яичница с помидорами рецепт приготовления с фото — завтрак за 5 минут на сковороде

Помидоры и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Этот завтрак готовится за считанные минуты, но имеет насыщенный вкус и выглядит аппетитно. Сочные помидоры, пряная паприка, тягучий сыр и нежная яичная текстура — именно то, что нужно для удачного утра. Просто, быстро и очень вкусно!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

помидор — 1 шт.;

сыр твердый — 50 г;

лук зеленый — по своему вкусу;

масло сливочное — 1 ст. л.;

масло — немного, для жарки;

паприка копченая — по своему вкусу;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, перцем и копченой паприкой до однородности. Помидор нарезать тонкими кружочками.

Яичная смесь и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть немного масла со сливочным маслом, выложить кружочки помидора, посыпать перцем и слегка обжарить с обеих сторон.

Осторожно вылить яйца поверх помидоров, посыпать зеленью. Накрыть крышкой и жарить 1-2 минуты на медленном огне.

Яичница с помидорами. Фото: smachnenke.com.ua

Когда яйца почти схватятся, добавить натертый сыр. Готовить еще минуту под крышкой. Подавать сразу, горячим.

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