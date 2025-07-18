Сніданок з кабачків і яєць — рецепт з фото найдешевшої літньої страви за 10 хвилин

Яйця та кабачок. Фото: gospodynka.com.ua

Цей сніданок з простих сезонних інгредієнтів точно стане фаворитом літа — готується за лічені хвилини, виходить ароматним, соковитим і дуже бюджетним. Ідеально підходить для тих, хто хоче швидко поснідати й не витрачати багато часу біля плити. А хрумкі кабачки, спеції та ніжні яйця створюють неповторний смак і текстуру.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт.;

спеції — сіль, куркума, паприка, перець, сушений часник — до свого смаку;

крохмаль (кукурудзяний або картопляний) — 2 ст. л.;

яйця — 3 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати кабачок тонкими смужками. Посипати сіллю, куркумою, паприкою, перцем і сушеним часником, перемішати.

Нарізані кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати крохмаль і ще раз добре перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Кабачки та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти на сковороді олію, викласти кабачки та обсмажити з усіх боків до золотистої скоринки.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці збити яйця з дрібкою солі, влити до кабачків і одразу посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею. Готувати на середньому вогні, поки яйця повністю не схопляться.

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