Сніданок з кабачків і яєць — рецепт з фото найдешевшої літньої страви за 10 хвилин

1 кабачок + 3 яйця — дуже смачний найдешевший сніданок літа
Цей сніданок з простих сезонних інгредієнтів точно стане фаворитом літа — готується за лічені хвилини, виходить ароматним, соковитим і дуже бюджетним. Ідеально підходить для тих, хто хоче швидко поснідати й не витрачати багато часу біля плити. А хрумкі кабачки, спеції та ніжні яйця створюють неповторний смак і текстуру.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт.;
- спеції — сіль, куркума, паприка, перець, сушений часник — до свого смаку;
- крохмаль (кукурудзяний або картопляний) — 2 ст. л.;
- яйця — 3 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Нарізати кабачок тонкими смужками. Посипати сіллю, куркумою, паприкою, перцем і сушеним часником, перемішати.
Всипати крохмаль і ще раз добре перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.
Розігріти на сковороді олію, викласти кабачки та обсмажити з усіх боків до золотистої скоринки.
В окремій мисці збити яйця з дрібкою солі, влити до кабачків і одразу посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею. Готувати на середньому вогні, поки яйця повністю не схопляться.
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