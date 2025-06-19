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Літнє олівʼє — неймовірний смак, салат за 5 хвилин

19 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Літній салат Олівʼє з копченою куркою та свіжим огірком за 5 хвилин — простий і дуже смачний рецепт
Літнє олівʼє. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей легкий літній варіант Олівʼє готується за лічені хвилини, але має неймовірно яскравий і свіжий смак завдяки копченій курці та хрусткому огірку. Ідеальний рецепт для обіду, перекусу або пікніка, коли не хочеться стояти біля плити.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • курка копчена — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • твердий сир — 130 г;
  • свіжий огірок — 1 шт.;
  • консервований зелений горошок — 100 г;
  • майонез — на смак;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати копчену курку, варені яйця, твердий сир та свіжий огірок дрібним кубиком. Перекласти все у велику миску.

смачний салат на літо
Огірки та горошок. Фото: smachnenke.com.ua


Додати зелений горошок, посолити й поперчити на свій смак.

рецепт смачного салату на літо
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua


Заправити майонезом і ретельно перемішати. Подавати відразу після приготування або охолодити у холодильнику перед подачею.

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