Літній салат Олівʼє з копченою куркою та свіжим огірком за 5 хвилин — простий і дуже смачний рецепт

Літнє олівʼє. Фото: smachnenke.com.ua

Цей легкий літній варіант Олівʼє готується за лічені хвилини, але має неймовірно яскравий і свіжий смак завдяки копченій курці та хрусткому огірку. Ідеальний рецепт для обіду, перекусу або пікніка, коли не хочеться стояти біля плити.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

курка копчена — 200 г;

яйця — 2 шт.;

твердий сир — 130 г;

свіжий огірок — 1 шт.;

консервований зелений горошок — 100 г;

майонез — на смак;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати копчену курку, варені яйця, твердий сир та свіжий огірок дрібним кубиком. Перекласти все у велику миску.

Огірки та горошок. Фото: smachnenke.com.ua



Додати зелений горошок, посолити й поперчити на свій смак.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua



Заправити майонезом і ретельно перемішати. Подавати відразу після приготування або охолодити у холодильнику перед подачею.

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