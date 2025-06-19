Літній салат Олівʼє з копченою куркою та свіжим огірком за 5 хвилин — простий і дуже смачний рецепт

Літнє олівʼє — неймовірний смак, салат за 5 хвилин
Цей легкий літній варіант Олівʼє готується за лічені хвилини, але має неймовірно яскравий і свіжий смак завдяки копченій курці та хрусткому огірку. Ідеальний рецепт для обіду, перекусу або пікніка, коли не хочеться стояти біля плити.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- курка копчена — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 130 г;
- свіжий огірок — 1 шт.;
- консервований зелений горошок — 100 г;
- майонез — на смак;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Нарізати копчену курку, варені яйця, твердий сир та свіжий огірок дрібним кубиком. Перекласти все у велику миску.
Додати зелений горошок, посолити й поперчити на свій смак.
Заправити майонезом і ретельно перемішати. Подавати відразу після приготування або охолодити у холодильнику перед подачею.
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