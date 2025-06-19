Летний салат Оливье с копченой курицей и свежим огурцом за 5 минут — простой и очень вкусный рецепт

Летний оливье. Фото: smachnenke.com.ua

Этот легкий летний вариант Оливье готовится за считанные минуты, но имеет невероятно яркий и свежий вкус благодаря копченой курице и хрустящему огурцу. Идеальный рецепт для обеда, перекуса или пикника, когда не хочется стоять у плиты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

курица копченая — 200 г;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 130 г;

свежий огурец — 1 шт.;

консервированный зеленый горошек — 100 г;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать копченую курицу, вареные яйца, твердый сыр и свежий огурец мелким кубиком. Переложить все в большую миску.

Огурцы и горошек. Фото: smachnenke.com.ua



Добавить зеленый горошек, посолить и поперчить по своему вкусу.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua



Заправить майонезом и тщательно перемешать. Подавать сразу после приготовления или охладить в холодильнике перед подачей.

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