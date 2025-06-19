Летний салат Оливье с копченой курицей и свежим огурцом за 5 минут — простой и очень вкусный рецепт

Летний оливье — невероятный вкус, салат за 5 минут
Этот легкий летний вариант Оливье готовится за считанные минуты, но имеет невероятно яркий и свежий вкус благодаря копченой курице и хрустящему огурцу. Идеальный рецепт для обеда, перекуса или пикника, когда не хочется стоять у плиты.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- курица копченая — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 130 г;
- свежий огурец — 1 шт.;
- консервированный зеленый горошек — 100 г;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать копченую курицу, вареные яйца, твердый сыр и свежий огурец мелким кубиком. Переложить все в большую миску.
Добавить зеленый горошек, посолить и поперчить по своему вкусу.
Заправить майонезом и тщательно перемешать. Подавать сразу после приготовления или охладить в холодильнике перед подачей.
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