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Летний оливье — невероятный вкус, салат за 5 минут

19 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Летний салат Оливье с копченой курицей и свежим огурцом за 5 минут — простой и очень вкусный рецепт
Летний оливье. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот легкий летний вариант Оливье готовится за считанные минуты, но имеет невероятно яркий и свежий вкус благодаря копченой курице и хрустящему огурцу. Идеальный рецепт для обеда, перекуса или пикника, когда не хочется стоять у плиты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • курица копченая — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 130 г;
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • консервированный зеленый горошек — 100 г;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать копченую курицу, вареные яйца, твердый сыр и свежий огурец мелким кубиком. Переложить все в большую миску.

смачний салат на літо
Огурцы и горошек. Фото: smachnenke.com.ua


Добавить зеленый горошек, посолить и поперчить по своему вкусу.

рецепт смачного салату на літо
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua


Заправить майонезом и тщательно перемешать. Подавать сразу после приготовления или охладить в холодильнике перед подачей.

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