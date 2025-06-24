Літній салат із кабачків з яйцем і сметанною заправкою — рецепт ресторанного рівня

Салат з кабачків, як в ресторані — можна готувати через день
Цей салат легко уявити на тарілці в ресторані — настільки він ніжний, соковитий і гармонійний. Обсмажені кабачки, яйця, помідори та легка заправка створюють ідеальний баланс смаку. Готується швидко, смакує ще краще.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт. (приблизно 400 г);
- помідор — 1 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- кріп — невеликий пучок;
- сметана або майонез — для заправки;
- олія — для смаження;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Нарізати кабачок кубиками або скибочками, обсмажити на олії до м’якості та легкої рум’яної скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Поки кабачок остигає, нарізати варені яйця та помідор. Подрібнити часник і кріп.
У великій мисці з’єднати всі інгредієнти, додати сіль, перець, заправити сметаною або майонезом — на вибір. Добре перемішати.
Салат можна подавати одразу або трохи настояти в холодильнику. Страва виходить ніжна та дуже літня. Ідеально смакує як самостійно, так і до гарніру чи м’яса.
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