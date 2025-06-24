Літній салат із кабачків з яйцем і сметанною заправкою — рецепт ресторанного рівня

Салат з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат легко уявити на тарілці в ресторані — настільки він ніжний, соковитий і гармонійний. Обсмажені кабачки, яйця, помідори та легка заправка створюють ідеальний баланс смаку. Готується швидко, смакує ще краще.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт. (приблизно 400 г);

помідор — 1 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

кріп — невеликий пучок;

сметана або майонез — для заправки;

олія — для смаження;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати кабачок кубиками або скибочками, обсмажити на олії до м’якості та легкої рум’яної скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Смажені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Поки кабачок остигає, нарізати варені яйця та помідор. Подрібнити часник і кріп.

Кабачки та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці з’єднати всі інгредієнти, додати сіль, перець, заправити сметаною або майонезом — на вибір. Добре перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат можна подавати одразу або трохи настояти в холодильнику. Страва виходить ніжна та дуже літня. Ідеально смакує як самостійно, так і до гарніру чи м’яса.

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