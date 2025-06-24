Летний салат из кабачков с яйцом и сметанной заправкой — рецепт ресторанного уровня

Салат из кабачков, как в ресторане — можно готовить через день
Этот салат легко представить на тарелке в ресторане — настолько он нежный, сочный и гармоничный. Обжаренные кабачки, яйца, помидоры и легкая заправка создают идеальный баланс вкуса. Готовится быстро, на вкус еще лучше.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (примерно 400 г);
- помидор — 1 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- укроп — небольшой пучок;
- сметана или майонез — для заправки;
- масло — для жарки;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Нарезать кабачок кубиками или ломтиками, обжарить на растительном масле до мягкости и легкой румяной корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Пока кабачок остывает, нарезать вареные яйца и помидор. Измельчить чеснок и укроп.
В большой миске соединить все ингредиенты, добавить соль, перец, заправить сметаной или майонезом — на выбор. Хорошо перемешать.
Салат можно подавать сразу или немного настоять в холодильнике. Блюдо получается нежное и очень летнее. Идеально подходит как самостоятельно, так и к гарниру или мясу.
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