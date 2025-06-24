Летний салат из кабачков с яйцом и сметанной заправкой — рецепт ресторанного уровня

Салат из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат легко представить на тарелке в ресторане — настолько он нежный, сочный и гармоничный. Обжаренные кабачки, яйца, помидоры и легкая заправка создают идеальный баланс вкуса. Готовится быстро, на вкус еще лучше.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (примерно 400 г);

помидор — 1 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

укроп — небольшой пучок;

сметана или майонез — для заправки;

масло — для жарки;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать кабачок кубиками или ломтиками, обжарить на растительном масле до мягкости и легкой румяной корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Жареные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Пока кабачок остывает, нарезать вареные яйца и помидор. Измельчить чеснок и укроп.

Кабачки и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске соединить все ингредиенты, добавить соль, перец, заправить сметаной или майонезом — на выбор. Хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат можно подавать сразу или немного настоять в холодильнике. Блюдо получается нежное и очень летнее. Идеально подходит как самостоятельно, так и к гарниру или мясу.

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