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Салат из кабачков, как в ресторане — можно готовить через день

24 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Летний салат из кабачков с яйцом и сметанной заправкой — рецепт ресторанного уровня
Салат из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат легко представить на тарелке в ресторане — настолько он нежный, сочный и гармоничный. Обжаренные кабачки, яйца, помидоры и легкая заправка создают идеальный баланс вкуса. Готовится быстро, на вкус еще лучше.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт. (примерно 400 г);
  • помидор — 1 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • укроп — небольшой пучок;
  • сметана или майонез — для заправки;
  • масло — для жарки;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать кабачок кубиками или ломтиками, обжарить на растительном масле до мягкости и легкой румяной корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

літній салат із кабачків з яйцем і сметанною заправкою
Жареные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Пока кабачок остывает, нарезать вареные яйца и помидор. Измельчить чеснок и укроп.

рецепт смачного салату з кабачками
Кабачки и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске соединить все ингредиенты, добавить соль, перец, заправить сметаной или майонезом — на выбор. Хорошо перемешать.

рецепт салату із кабачків з яйцем і сметанною заправкою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат можно подавать сразу или немного настоять в холодильнике. Блюдо получается нежное и очень летнее. Идеально подходит как самостоятельно, так и к гарниру или мясу.

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