Літній салат із крабовими паличками замість Олівʼє — легкий і смачний рецепт без картоплі

Салат з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua

Цей яскравий та ніжний салат із крабовими паличками, яйцями, кукурудзою й плавленими сирками стане чудовою заміною традиційного Олівʼє влітку. Готується просто, без зайвих інгредієнтів, але смак має святковий.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 180 г;

яйця варені — 3 шт.;

плавлені сирки — 2 шт.;

кукурудза консервована — 1 б.;

зелена цибуля — 1 пучок;

майонез — на смак.

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати тонкою соломкою й викласти першим шаром у салатник. Зробити сіточку з майонезу. Варені яйця натерти на тертці, викласти другим шаром, трохи підсолити й знову змастити майонезом.

Крабові палички та терті яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Плавлені сирки попередньо підморозити для зручності нарізання або натирання, потім натерти на тертці, викласти наступним шаром і знову змастити.

Сир та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

Додати шар кукурудзи, полити майонезом і прикрасити подрібненою зеленою цибулею.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готовий — можна подавати одразу або залишити в холодильнику на годину для кращого просочення.

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