Літній салат із крабовими паличками замість Олівʼє — легкий і смачний рецепт без картоплі

Салат замість "Олівʼє" на літо — знадобляться крабові палички
Цей яскравий та ніжний салат із крабовими паличками, яйцями, кукурудзою й плавленими сирками стане чудовою заміною традиційного Олівʼє влітку. Готується просто, без зайвих інгредієнтів, але смак має святковий.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 180 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- кукурудза консервована — 1 б.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- майонез — на смак.
Спосіб приготування
Крабові палички нарізати тонкою соломкою й викласти першим шаром у салатник. Зробити сіточку з майонезу. Варені яйця натерти на тертці, викласти другим шаром, трохи підсолити й знову змастити майонезом.
Плавлені сирки попередньо підморозити для зручності нарізання або натирання, потім натерти на тертці, викласти наступним шаром і знову змастити.
Додати шар кукурудзи, полити майонезом і прикрасити подрібненою зеленою цибулею.
Салат готовий — можна подавати одразу або залишити в холодильнику на годину для кращого просочення.
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