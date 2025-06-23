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Салат вместо "Оливье" на лето — понадобятся крабовые палочки

23 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Летний салат с крабовыми палочками вместо Оливье — легкий и вкусный рецепт без картофеля
Салат с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот яркий и нежный салат с крабовыми палочками, яйцами, кукурузой и плавлеными сырками станет отличной заменой традиционного Оливье летом. Готовится просто, без лишних ингредиентов, но вкус имеет праздничный.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 180 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт.;
  • кукуруза консервированная — 1 б;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать тонкой соломкой и выложить первым слоем в салатник. Сделать сеточку из майонеза. Вареные яйца натереть на терке, выложить вторым слоем, немного подсолить и снова смазать майонезом.

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Крабовые палочки и тертые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Плавленые сырки предварительно подморозить для удобства нарезания или натирания, затем натереть на терке, выложить следующим слоем и снова смазать.

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Сыр и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить слой кукурузы, полить майонезом и украсить измельченным зеленым луком.

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готов - можно подавать сразу или оставить в холодильнике на час для лучшей пропитки.

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