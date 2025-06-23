Летний салат с крабовыми палочками вместо Оливье — легкий и вкусный рецепт без картофеля

Салат вместо "Оливье" на лето — понадобятся крабовые палочки
Этот яркий и нежный салат с крабовыми палочками, яйцами, кукурузой и плавлеными сырками станет отличной заменой традиционного Оливье летом. Готовится просто, без лишних ингредиентов, но вкус имеет праздничный.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 180 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт.;
- кукуруза консервированная — 1 б;
- зеленый лук — 1 пучок;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
Крабовые палочки нарезать тонкой соломкой и выложить первым слоем в салатник. Сделать сеточку из майонеза. Вареные яйца натереть на терке, выложить вторым слоем, немного подсолить и снова смазать майонезом.
Плавленые сырки предварительно подморозить для удобства нарезания или натирания, затем натереть на терке, выложить следующим слоем и снова смазать.
Добавить слой кукурузы, полить майонезом и украсить измельченным зеленым луком.
Салат готов - можно подавать сразу или оставить в холодильнике на час для лучшей пропитки.
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