Летний салат с крабовыми палочками вместо Оливье — легкий и вкусный рецепт без картофеля

Салат с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот яркий и нежный салат с крабовыми палочками, яйцами, кукурузой и плавлеными сырками станет отличной заменой традиционного Оливье летом. Готовится просто, без лишних ингредиентов, но вкус имеет праздничный.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

крабовые палочки — 180 г;

яйца вареные — 3 шт.;

плавленые сырки — 2 шт.;

кукуруза консервированная — 1 б;

зеленый лук — 1 пучок;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать тонкой соломкой и выложить первым слоем в салатник. Сделать сеточку из майонеза. Вареные яйца натереть на терке, выложить вторым слоем, немного подсолить и снова смазать майонезом.

Крабовые палочки и тертые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Плавленые сырки предварительно подморозить для удобства нарезания или натирания, затем натереть на терке, выложить следующим слоем и снова смазать.

Сыр и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить слой кукурузы, полить майонезом и украсить измельченным зеленым луком.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готов - можно подавать сразу или оставить в холодильнике на час для лучшей пропитки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов

Рецепт Салат "София" — удачное сочетание продуктов, вкуснее оливье.

Или предлагаем ознакомиться с рецептом болгарского салата — невероятно вкусный, съедят за минуту.

Еще советуем обратить внимание на рецепт салата из молодых огурцов и пикантной заправкой за 5 минут.

Также мы писали о рецепте салата "Надежда" — "Шуба" и "Оливье" вне конкуренции.

Рецепт салата "Татьяна" по рецепту соседки, который можно готовить все лето.