Завтрак из кабачков и яиц — рецепт с фото самого дешевого летнего блюда за 10 минут

Яйца и кабачок. Фото: gospodynka.com.ua

Этот завтрак из простых сезонных ингредиентов точно станет фаворитом лета — готовится за считанные минуты, получается ароматным, сочным и очень бюджетным. Идеально подходит для тех, кто хочет быстро позавтракать и не тратить много времени у плиты. А хрустящие кабачки, специи и нежные яйца создают неповторимый вкус и текстуру.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт.;

специи — соль, куркума, паприка, перец, сушеный чеснок — по своему вкусу;

крахмал (кукурузный или картофельный) — 2 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Нарезать кабачок тонкими полосками. Посыпать солью, куркумой, паприкой, перцем и сушеным чесноком, перемешать.

Нарезанные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать крахмал и еще раз хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

Кабачки и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть на сковороде масло, выложить кабачки и обжарить со всех сторон до золотистой корочки.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске взбить яйца со щепоткой соли, влить к кабачкам и сразу посыпать мелко нарезанным зеленым луком. Готовить на среднем огне, пока яйца полностью не схватятся.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.