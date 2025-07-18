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Главная arrow Вкус arrow 1 кабачок + 3 яйца — очень вкусный самый дешевый завтрак лета arrow

1 кабачок + 3 яйца — очень вкусный самый дешевый завтрак лета

18 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Завтрак из кабачков и яиц — рецепт с фото самого дешевого летнего блюда за 10 минут
Яйца и кабачок. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот завтрак из простых сезонных ингредиентов точно станет фаворитом лета — готовится за считанные минуты, получается ароматным, сочным и очень бюджетным. Идеально подходит для тех, кто хочет быстро позавтракать и не тратить много времени у плиты. А хрустящие кабачки, специи и нежные яйца создают неповторимый вкус и текстуру.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт.;
  • специи — соль, куркума, паприка, перец, сушеный чеснок — по своему вкусу;
  • крахмал (кукурузный или картофельный) — 2 ст. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Нарезать кабачок тонкими полосками. Посыпать солью, куркумой, паприкой, перцем и сушеным чесноком, перемешать.

рецепт сніданка з кабачків
Нарезанные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать крахмал и еще раз хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

рецепт сніданка з кабачками та яйцями
Кабачки и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть на сковороде масло, выложить кабачки и обжарить со всех сторон до золотистой корочки.

простий рецепт сніданка з кабачками та яйцями
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске взбить яйца со щепоткой соли, влить к кабачкам и сразу посыпать мелко нарезанным зеленым луком. Готовить на среднем огне, пока яйца полностью не схватятся.

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