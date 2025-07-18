Завтрак из кабачков и яиц — рецепт с фото самого дешевого летнего блюда за 10 минут

1 кабачок + 3 яйца — очень вкусный самый дешевый завтрак лета
Этот завтрак из простых сезонных ингредиентов точно станет фаворитом лета — готовится за считанные минуты, получается ароматным, сочным и очень бюджетным. Идеально подходит для тех, кто хочет быстро позавтракать и не тратить много времени у плиты. А хрустящие кабачки, специи и нежные яйца создают неповторимый вкус и текстуру.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт.;
- специи — соль, куркума, паприка, перец, сушеный чеснок — по своему вкусу;
- крахмал (кукурузный или картофельный) — 2 ст. л.;
- яйца — 3 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Нарезать кабачок тонкими полосками. Посыпать солью, куркумой, паприкой, перцем и сушеным чесноком, перемешать.
Всыпать крахмал и еще раз хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились.
Разогреть на сковороде масло, выложить кабачки и обжарить со всех сторон до золотистой корочки.
В отдельной миске взбить яйца со щепоткой соли, влить к кабачкам и сразу посыпать мелко нарезанным зеленым луком. Готовить на среднем огне, пока яйца полностью не схватятся.
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